Granada arropa a su Patrona
Miles de granadinos acompañaron ayer a la Virgen de las Angustias en una jornada que volvió a mostrar la fuerza de una devoción compartida
Granada
Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:04
Granada vivió ayer una de sus tardes más esperadas: la dedicada a la Virgen de las Angustias, Patrona de la ciudad y de la Archidiócesis. Una procesión multitudinaria que, más allá de los detalles de horarios o estrenos, volvió a reafirmar la profunda vinculación de los granadinos con su tradición.
La jornada supuso un nuevo encuentro intergeneracional en torno a la fe y la identidad de Granada, donde familias enteras y visitantes se unieron en un mismo sentimiento colectivo. Este 2025 ha sido también el año de la consolidación de proyectos como el museo-tesoro inaugurado en mayo, que enriquece el patrimonio de la hermandad y abre nuevas puertas a la difusión cultural.
Agradecemos a los anunciantes que apoyan este especial, pues con su colaboración hacen posible que se difunda un legado que pertenece a toda la ciudad. Su presencia respalda la importancia de mantener viva una tradición que trasciende lo religioso para convertirse en seña de identidad granadina.
Invitamos al lector a descubrir en el librillo digital todo el contenido de este suplemento, con artículos, imágenes y recuerdos de una jornada que ya forma parte de la memoria colectiva de Granada.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.