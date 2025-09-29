Granada arropa a su Patrona

Fran Hidalgo Granada Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:04 Compartir

Granada vivió ayer una de sus tardes más esperadas: la dedicada a la Virgen de las Angustias, Patrona de la ciudad y de la Archidiócesis. Una procesión multitudinaria que, más allá de los detalles de horarios o estrenos, volvió a reafirmar la profunda vinculación de los granadinos con su tradición.

La jornada supuso un nuevo encuentro intergeneracional en torno a la fe y la identidad de Granada, donde familias enteras y visitantes se unieron en un mismo sentimiento colectivo. Este 2025 ha sido también el año de la consolidación de proyectos como el museo-tesoro inaugurado en mayo, que enriquece el patrimonio de la hermandad y abre nuevas puertas a la difusión cultural.

Agradecemos a los anunciantes que apoyan este especial, pues con su colaboración hacen posible que se difunda un legado que pertenece a toda la ciudad. Su presencia respalda la importancia de mantener viva una tradición que trasciende lo religioso para convertirse en seña de identidad granadina.

Invitamos al lector a descubrir en el librillo digital todo el contenido de este suplemento, con artículos, imágenes y recuerdos de una jornada que ya forma parte de la memoria colectiva de Granada.

