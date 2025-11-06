Gilauto presenta en Granada el nuevo Audi Q3: un coche que emociona

Los vehículos de la marca alemana Audi siempre han tenido unas características claras por bandera: son coches que ofrecen las máximas prestaciones en cuanto a ... diseño y tecnología. Vehículos que emocionan que resultan perfectos para quienes buscan más que un vehículo que les lleve de un lugar a otro. Y es que lo cierto es que son automóviles que ofrecen mucho más. Por este motivo, cada vez que se lanza un nuevo modelo de la marca los amantes del motor están pendientes de todo lo que tienen que ofrecer.

Eso fue lo que sucedió hace unas pocas semanas en el concesionario Audi Gilauto, que acogió en Granada la presentación oficial de un nuevo modelo de la marca alemana: el nuevo Audi Q3. Para ello, Gilauto organizó un evento que reunió a clientes, amigos, medios de comunicación y figuras destacadas de la vida social y cultural granadina en la que sería la puesta de largo de este novedoso modelo.

Ampliar

En la cita los asistentes pudieron conocer de primera mano todos los detalles y características del nuevo Audi Q3, que llega al mercado disponible en versiones SUV y Sportback. Se trata de un vehículo con un diseño más musculoso y expresivo que su predecsor, además de un interior totalmente digitalizado y una motorización todavía más eficiente que ofrece una versión híbrida enchufable con una autonomía eléctrica de hasta 119 kilómetros.

Se trata de un coche que entra en escena como un protagonista renovado del segmento premium que ha sido dotado con un carácter más firme, emocional y tecnológicamente avanzado. De hecho, según Audi se trata de un modelo que marca nuevos estándares en lo relativo a diseño, digitalización y funcionalidad.

Tal y como destacaron durante la presentación, el nuevo Q3 llega con un sistema renovado de suspensión adaptativa y una tecnología de iluminación avanzada con faros Matrix LED digitales con micro-Led que elevan el confort y la seguridad a un nivel superior. Mientras que en el interior del vehículo destaca el escenario digital, con pantallas de hasta 12,8 pulgadas y el asistente de voz con inteligencia artificial convierten al Q3 en un auténtico compañero conectado para el día a día.

Elegancia, eficiencia y sostenibilidad

Este coche de Audi es una muestra de la apuesta por la sostenibilidad de la marca: cuenta con materiales reciclados, tapicerías ecológicas y está disponible con una gama de motores con distintivos ECO y 0 emisiones. Sobre este nuevo modelo, Ricardo Berbel, director comercial de Audi Gilauto, destacó su evolución tecnológica, su eficiencia y su carácter versátil. Además de Ricardo, también comparecieron en el acto Marta Ruiz, responsable de marketing del grupo, y Juan Carlos Gil, así como Juan Antonio Gil, que ejerció de anfitrión durante la presentación.

Ampliar

El nuevo Audi Q3 representa un paso claro hacia delante: más tecnología, más digitalización, más eficiencia y un diseño más radiante y maduro. Para quien busque un vehículo compacto premium que combine la tradición de Audi con una mirada hacia el futuro, el Q3 aparece como una alternativa prácticamente inmejorable que le pondrá las cosas realmente difíciles a sus competidores. Un vehículo con el mejor equipamiento, una calidad de fabricación única y un comportamiento en carretera que solo los vehículos de la fabricante alemana consiguen ofrecer. .

En cuanto a los precios y disponibilidad, desde Gilauto informaron de que el Audi Q3 SUV parte desde 46.590 euros, mientras que la versión e-hybrid lo hace desde 56.090 euros. El Audi Q3 Sportback, por su parte, parte desde 48.490 euros, y la versión híbrida enchufable desde 57.990 euros. Las primeras unidades a la venta del nuevo Audi Q3 han llegado a Gilauto Granada este mes de octubre, por lo que los granadinos que deseen conocer de cerca este novedoso modelo de la marca alemana solo tienen que acercarse a las instalaciones de Gilauto, concesionario oficial Audi en Granada, que están ubicadas en la Avenida de Andalucía.

Ampliar

El evento también sirvió para poner en valor la trayectoria de Gilauto, grupo que acumula ya casi medio siglo de andadura. Así lo resumió Antonio Gil, alma mater de Gilauto, que comentó que «Gilauto no es solo una empresa: es una familia, una historia compartida y, sobre todo,

un punto de encuentro». «Hoy celebramos mucho más que un lanzamiento; celebramos el camino recorrido y la ilusión que nos sigue moviendo», añadió.