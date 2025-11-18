Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Gala de empresas 'Quién es quién' en Granada. Ideal
Desde el Auditorio Caja Rural

La gala 'Quién es quién' reúne a las empresas granadinas

El evento, que congregará a 400 invitados en el auditorio de Caja Rural, se puede seguir en directo a través de IDEAL

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:07

Comenta

El auditorio de Caja Rural de Granada acoge este martes, 18 de noviembre, la presentación de la cuarta edición del directorio empresarial 'Quién es quién', ... la ambiciosa guía editada por IDEAL junto con la escuela de negocios referente en Andalucía, San Telmo Business School y que un año más cuenta con el patrocinio global de Caja Rural Granada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  2. 2 Carrefour rebaja aún más el aceite de oliva virgen extra de Coosur y le suma un cupón de regalo
  3. 3 Cinco heridos y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja
  4. 4 Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas
  5. 5 Los cuatro restaurantes de Granada que se enfrentan este martes en el programa de Chicote
  6. 6

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  7. 7 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto
  8. 8 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  9. 9 Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»
  10. 10

    Las dos rotondas del Área Metropolitana que recuperarán la normalidad esta semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La gala 'Quién es quién' reúne a las empresas granadinas

La gala &#039;Quién es quién&#039; reúne a las empresas granadinas