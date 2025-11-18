La gala 'Quién es quién' reúne a las empresas granadinas
El evento, que congregará a 400 invitados en el auditorio de Caja Rural, se puede seguir en directo a través de IDEAL
Granada
Martes, 18 de noviembre 2025, 18:07
El auditorio de Caja Rural de Granada acoge este martes, 18 de noviembre, la presentación de la cuarta edición del directorio empresarial 'Quién es quién', ... la ambiciosa guía editada por IDEAL junto con la escuela de negocios referente en Andalucía, San Telmo Business School y que un año más cuenta con el patrocinio global de Caja Rural Granada.
La puesta de largo de la revista reunirá a cerca de 400 protagonistas del tejido económico granadino en el auditorio de Caja Rural Granada y se retransmitirá en directo a través de la web de IDEAL.
El presidente de Caja Rural de Granada, Antonio León y el director de IDEAL, Quico Chirino se dirigirán a los asistentes en el evento en el que también tomará la palabra el director director general de San Telmo Business School, Juan Pérez Gálvez.
Las empresas granadinas estarán respaldadas también en este acto por las instituciones, ya que han confirmado su asistencia a la gala el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla y el delegado de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Granados, además de varios tenientes de alcalde en representación del gobierno municipal, entre otros representantes públicos.
