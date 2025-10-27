Las Gabias, referente en juventud: Mención de Honor como Municipio Joven de Andalucía 2025

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:42 Compartir

Los jóvenes de Las Gabias tienen más oportunidades que nunca. Formación, empleo, innovación, salud mental, participación… todo ello ha sido clave para que el municipio reciba la Mención de Honor al Municipio Joven de Andalucía 2025, otorgada por el Instituto Andaluz de la Juventud.

Este reconocimiento supone un impulso directo para la juventud gabirra, que ya disfruta de más de 115 actividades y programas desarrollados en los últimos dos años y en los que han participado más de 2.500 jóvenes. Iniciativas que abarcan desde ciclos de formación para el empleo hasta campañas de bienestar emocional, pasando por proyectos de voluntariado y programas de igualdad.

Además, el futuro se presenta aún más prometedor. Con la ayuda de fondos europeos, el Ayuntamiento construirá el Centro de Emprendimiento Juvenil Metropolitano, un espacio pionero en Andalucía que se convertirá en punto de encuentro para el talento joven, la innovación y el impulso de proyectos sociales y empresariales liderados por los propios jóvenes.

El concejal de Juventud, Mariano Delgado, subraya que «este premio es el reflejo de una forma de trabajar cercana y útil, donde los jóvenes son protagonistas reales. Queremos ofrecerles oportunidades de crecimiento, participación y bienestar, porque son el presente y el futuro de Las Gabias».

El Espacio Joven del Centro Cultural Siglo XXI sigue siendo el motor de esta estrategia, garantizando acceso a recursos, formación, acompañamiento e información a jóvenes de entre 12 y 35 años. Y junto a él, nuevos programas europeos como Erasmus+, formación digital y planes de empleabilidad ampliarán aún más las oportunidades disponibles.

Con este galardón, Las Gabias se consolida como referente andaluz en políticas juveniles y demuestra que invertir en la juventud no solo mejora el presente de los jóvenes, sino que fortalece el futuro de todo el municipio.

El reconocimiento del Instituto Andaluz de la Juventud no solo premia los resultados alcanzados, sino también la visión de futuro del municipio. Una visión basada en la escucha activa, la planificación participativa y el trabajo en red con otras administraciones, asociaciones y entidades. De esta forma, Las Gabias consolida un modelo de gestión que prioriza la juventud como motor de progreso local.

Este premio también tiene un valor simbólico para toda la población. Para las familias, significa que sus hijos cuentan con recursos y espacios para crecer con más oportunidades. Para las asociaciones, supone un respaldo a años de esfuerzo compartido. Y para el propio municipio, es la confirmación de que invertir en juventud es la mejor garantía de futuro.

Con esta Mención de Honor, Las Gabias se posiciona entre los municipios andaluces más dinámicos y comprometidos con su juventud, demostrando que cuando se apuesta de manera firme y constante por los jóvenes, toda la ciudad gana.

