Las Gabias activa «el teléfono del vecino», un servicio rápido para mejorar la limpieza y el mantenimiento diario en todos los barrios

El Ayuntamiento de Las Gabias da un paso más en su compromiso con la mejora de los servicios públicos y la atención directa a ... la ciudadanía. Dentro del Plan Integral de Limpieza Viaria y Jardines, el consistorio ha puesto en marcha «el teléfono del vecino», un canal específico para que cualquier incidencia relacionada con la limpieza o el mantenimiento diario pueda comunicarse de forma rápida y directa.

El objetivo es claro: actuar antes, actuar mejor y actuar donde el vecino lo necesita. Este nuevo servicio permite acelerar la respuesta ante pequeñas reparaciones o puntos de suciedad que aparecen en las calles y que, sin un aviso inmediato, tendrían que esperar a los ciclos habituales de intervención.

Gracias a este canal, los vecinos pueden informar sobre papeleras desbordadas, restos puntuales de residuos, elementos deteriorados o zonas que requieran una limpieza reforzada. El aviso se registra, se valora su urgencia y se coordina con los equipos operativos para intervenir con la mayor agilidad posible.

La concejala de Urbanismo, Mantenimiento y Desarrollo Sostenible, Paloma López, destaca que esta herramienta nace «para estar donde están los vecinos, escuchando y resolviendo». Para López, la percepción de limpieza no depende solo de los grandes dispositivos, sino de la capacidad de reaccionar «ante lo pequeño y cotidiano», algo que este servicio facilita al máximo.

«El teléfono del vecino» no sustituye el trabajo estructural que ya realiza la empresa adjudicataria de la limpieza. Lo complementa. Refuerza el plan municipal anunciado recientemente y permite que Las Gabias esté más cuidada, más atendida y más cercana a quienes viven cada día sus calles y espacios públicos.

Este nuevo canal forma parte de las acciones a corto plazo planteadas por el equipo de gobierno dentro del Plan Integral de Limpieza. Un plan que combina intervenciones rápidas con medidas de sensibilización y concienciación ciudadana para fomentar un cuidado corresponsable del entorno urbano.

El Ayuntamiento subraya que esta iniciativa refleja una gestión municipal basada en la escucha activa, la transparencia y la participación vecinal. Una forma de gobernar que prioriza la atención directa y la mejora constante de los servicios públicos locales.

«El teléfono del vecino» está disponible de lunes a viernes, de 9:00 a 12:00 horas, a través del número 958 061 344. Todos los avisos recibidos serán registrados y planificados para su resolución por parte de los servicios municipales.

Con esta medida, Las Gabias avanza hacia un modelo de ciudad más limpia, más cercana y más eficiente. Un municipio donde los vecinos participan, la administración responde y la mejora del entorno se convierte en un trabajo compartido.