La focaccia tradicional italiana se hornea en Granada con sello local: Mastro Focatto

Mastro Focatto, la primera focaccieria italiana de la ciudad, impulsada por el empresario granadino Fernando A. Jiménez. Este proyecto nace con la ambición de acercar al público una experiencia culinaria auténtica y accesible, basada en la elaboración artesanal de la focaccia, uno de los productos más representativos del recetario tradicional italiano

Desde su apertura a principios de este año, Mastro Focatto no solo apuesta por la calidad y el origen del producto, sino también por la adaptación inteligente de un formato clásico a las necesidades del consumidor actual. El resultado es una propuesta de take away elevada, donde cada focaccia se elabora siguiendo procesos tradicionales y con ingredientes 100 % italianos seleccionados.

El principal valor diferenciador del proyecto reside en su masa, desarrollada por Fernando junto al maestro panadero Luigi Di Domenico, este último con una sólida trayectoria en técnicas de panificación y fermentación natural. Esta masa, elaborada cada día en obrador propio, es el resultado de un proceso de alta hidratación y larga fermentación, lo que garantiza una textura esponjosa, una corteza crujiente y una digestión ligera.

En su carta destacan focaccias como la Ragù, elaborada a partir de un guiso casero a fuego lento; la Bologna, donde la Mortadella y el pistacho son protagonistas; y la Mastro, la focaccia por excelencia, con secreto de cerdo de castaña. También hay opciones vegetarianas y veganas, además de propuestas dulces como la focaccia de Nutella, el tiramisú y los postres del chef. Muy pronto, además, toda la oferta gastronómica se podrá pedir a domicilio.

No obstante, probar la focaccia en el propio local es, sin duda, una forma de vivir la experiencia de manera más completa. El espacio, de inspiración toscana, combina una atmósfera cálida y acogedora con una cuidada estética rústico-elegante. En Mastro Focatto cada detalle importa: desde la presentación del producto hasta la atención cercana y profesional de un equipo mayoritariamente italiano y políglota.

Además, el espacio cuenta con un punto de venta donde se pueden adquirir productos artesanales italianos cuidadosamente seleccionados.Entre ellos destacan quesos y embutidos como la Coppa, la Mortadelladi Bologna IGP, el Prosciutto di Parma o el Guanciale, perfectos parallevar a casa y recrear los sabores más auténticos de la tradición italiana.

A todo lo anterior se suma el compromiso del proyecto con la sostenibilidad, presente tanto en el uso de packaging ecológico como en la colaboración con proveedores italianos y locales que comparten su apuesta por la calidad. Una seña clara de que estamos ante una propuesta local con vocación internacional y profundo arraigo en Granada.En esencia, Mastro Focatto va más allá de introducir la focaccia en Granada; la integra en la rutina diaria sin perder un ápice de autenticidad. Una iniciativa local con espíritu italiano, diseñada para quienes aprecian la calidad artesanal, el sabor auténtico y la excelencia en cada detalle. Un proyecto nacido de un granadino que promete consolidarse como un nuevo referente del buen comer en la ciudad.

