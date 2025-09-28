Es hora de pensar en estufas para tu hogar, claves para acertar en la elección

Domingo, 28 de septiembre 2025, 09:10 Compartir

A la hora de instalar una estufa hay varias opciones y seguro que te surge la pregunta sobre cuál es la más apropiada. Te contamos las ventajas y desventajas para que te sea más fácil decidir. En Comercial Moreno disponen de estufas de pellets y de leña. Estas son sus características.

Las estufas de pellets requieren una inversión inicial algo más elevada pero a la larga es la más económica si tenemos en cuenta el precio del combustible que utiliza. El pellet además proporciona una agradable sensación térmica en toda la estancia por su alto poder calorífico. Tienes que tener en cuenta la necesidad de una salida de humo, suele ser un pequeño tubo muy fácil de disimular en cualquier fachada y recuerda que no produce olores. Por todo ello, este tipo de estufas han tenido un gran éxito en los últimos años y el pellet se ha convertido en un combustible bastante barato, muy eficiente y renovable que se produce a partir de restos de madera. Por tanto, es un recurso renovable que contribuye a cuidar el medio ambiente. Además, cada vez es más fácil encontrarlo en grandes sacos en todo tipo de establecimientos.

Otra gran ventaja de este tipo de estufas es su fácil manejo. Así mismo, la mayoría incluye la opción de programación, lo que se convierte en una gran ventaja, ya que de esta manera siempre encontrarás tu casa caldeada al llegar. En definitiva, este tipo de estufas son una opción perfecta para calentar pisos pequeños o grandes estancias.

Hablemos ahora de las estufas de leña, cada vez más demandadas. Una de sus principales ventajas es el ambiente tan hogareño que crean. No hay nada como un fuego para pasar el invierno. Cada vez son más las personas que no quieren renunciar a la calidez del fuego y optan por instalar estufas que facilitan la limpieza, son muy seguras y conservan todo el encanto. En cuanto al aspecto económico, con tan solo un poco de leña tendrás calor en tu hogar. El gasto será mucho menor al gas o la electricidad de la calefacción. Sin olvidar que la leña es conocida como un tipo de combustible neutro. Además de estar ahorrando económicamente, estarás siendo respetuoso con el medioambiente. Es una energía renovable porque emplea ramas que han sido podadas de árboles.

Otra importante ventaja es que algunos modelos ya vienen equipados con un horno para poder cocinar aprovechando el calor del fuego. Además de calentar tu hogar podrás optimizar el calor para hacer ricos platos con el inconfundible toque del fuego de leña.

Esperamos haberte ayudado a decidir pero si quieres ver las estufas directamente y realizar más preguntas puedes pasarte por Comercial Moreno donde cuenta con una amplia muestra de estufas para todos los gustos.