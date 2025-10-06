Lunes, 6 de octubre 2025, 00:19 Compartir

Hoy se celebra la final de Maestros Culinarios. Un evento que organiza IDEAL y que cuenta con el apoyo de la Federación de Hostería. Su presidente, Gregorio García, hace un repaso por los asuntos más importantes para el sector.

– ¿Cuáles son los principales desafíos que afronta la hostelería y el turismo en Granada?

-El primero es la rentabilidad: y es que venimos de años muy duros y necesitamos consolidar márgenes en un entorno de costes al alza y de alta volatilidad económica y geopolítica.

Otro gran reto es aumentar la estancia media del visitante —en Granada sigue siendo más baja que en otros destinos— y para ello hay que diversificar la oferta, mejorar servicios y aprovechar oportunidades como la capitalidad cultural. A esto se suman otros desafíos a los que hay que atender de manera prioritaria como la digitalización, la sostenibilidad y la necesidad de contar con profesionales cualificados, capaces de dar respuesta a las verdaderas demandas del sector.

Somos conscientes de la complejidad de los retos, pero desde la Federación provincial se trabaja para dar respuesta con formación, interlocución y apoyo constante a las empresas.

– ¿Qué significa, en un momento como el actual, formar parte de la Federación?

-En pocas palabras: significa no estar solo. La hostelería y el turismo se enfrentan, como decíamos antes, a desafíos constantes —desde la inestabilidad económica hasta los cambios en hábitos de consumo—. Pertenecer a la Federación, garantiza respaldo, una mayor fuerza, representatividad y capacidad de interlocución; y la tranquilidad de contar con un equipo de profesionales que vela por nuestros intereses. En definitiva, la Federación provincial de Hostelería y Turismo de Granada atiende lo esencial para que el empresariado del sector pueda ocuparse de lo importante: la excelencia, la rentabilidad y la sostenibilidad de su negocio. Ese es, al final, nuestro compromiso de cada día: ocuparnos de lo importante para que cada empresa pueda centrarse en su negocio.

– ¿Cómo trabaja la Federación en la defensa de los intereses del sector ante las administraciones?

-Somos la voz de la hostelería y el turismo de Granada en todos los foros donde se toman decisiones que nos afectan. Eso implica interlocución constante con ayuntamientos, Junta de Andalucía, Gobierno central y Comisión Europea. Y con otros agentes sociales como sindicatos e instituciones académicas.

Defendemos un marco normativo justo, impulsamos medidas de apoyo al empleo y la competitividad, y trasladamos las demandas reales de los empresarios para que se conviertan en políticas eficaces.

– Granada aspira a la capitalidad cultural 2031. ¿Qué puede suponer?

- Sin duda, un impulso decisivo. Granada cerró 2024 con casi 6,8 millones de visitantes y cerca de seis millones de pernoctaciones, con un gasto medio de 92 euros diarios. Hostelería y turismo aportan alrededor del 14% del PIB y generan miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Con la mirada en el horizonte futuro que construimos hoy, la capitalidad cultural nos brinda la oportunidad de incrementar sosteniblemente esas cifras y diversificar la oferta.

No solo atraerá más visitantes, sino que les animará a quedarse más tiempo, a conocer la provincia en profundidad y a consumir en nuestros alojamientos, restaurantes y servicios turísticos. Es, en definitiva, una oportunidad para reforzar la proyección internacional de Granada y consolidar la hostelería y el turismo como motor social, económico y cultural.

– Los hosteleros son los embajadores de la gastronomía granadina. ¿Considera que va mejorando la oferta cada año?

-Por supuesto. Nos sentimos embajadores de la gastronomía granadina porque el sector lo es y lo merece. Y porque cada vez más los destinos se eligen por su cocina. La oferta en cantidad y en calidad no deja de crecer: contamos con una de las mejores plantas de servicios turísticos de España, dentro de un país que es líder mundial en el sector. En Granada, contamos con una generación de maestros culinarios y de cocineros jóvenes, altamente cualificados y con gran proyección, que nos están dando muchas alegrías. Todo esto está haciendo que la gastronomía granadina se sume, como valor, a la riqueza patrimonial, cultural y natural que hace de Granada un destino singular y, por supuesto, excelente.

-Una de las principales demandas del sector es la falta de profesionales, ¿qué están haciendo desde la Federación para mejorar esta situación?

-Trabajamos con las empresas y especialmente con las escuelas de hostelería para la captación de los alumnos, es verdad que el sector, como otros muchos, sufre una falta de profesionales importante.

-En Maestros Culinarios cada año vemos el gran nivel que está alcanzado la cocina granadina, ¿qué retos tiene que afrontar en el futuro el sector?

-En nuestra opinión el sector ha de seguir creciendo en calidad. Tenemos que esforzarnos para ofrecer lo mejor de nosotros mismos, tanto en servicio en instalaciones, como en gastronomía, poniendo en valor la riquísima despensa con la que tenemos la fortuna de contar en Granada y todos los productos de proximidad que nos hacen diferentes.

Tenemos que seguir trabajando para hacer de Granada, un destino excelente y memorable. Para eso, hace falta un sector más atractivo y competitivo para atraer y retener el talento. Eso marcará la diferencia.

