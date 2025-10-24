La Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada celebra el Día de la Hostelería

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:18 Compartir

La Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada se ha sumado a los actos conmemorativos del Día de la Hostelería, una jornada que cumple diez años reconociendo el trabajo, la entrega y la aportación de miles de profesionales que hacen de este sector uno de los principales motores económicos, sociales y culturales.

El Día de la Hostelería, promovido por Makro y Hostelería de España reconoce la contribución del sector a la economía y la cultura españolas. En Granada sirve además para poner en valor el peso de la hostelería en la vida local y en el desarrollo de la provincia.

El acto, celebrado ayer en el Ayuntamiento de Granada, ha contado con la presencia del concejal de Cultura y Turismo, Juan Ramón Ferreira, quien ha destacado «el valor humano, económico y cultural de la hostelería, un sector que define nuestra forma de vivir, de compartir y de entender la convivencia». Ferreira ha subrayado que «la gastronomía y la hostelería son pilares fundamentales en la candidatura de Granada a ser Capital Europea de la Cultura 2031, porque nuestra cultura también se expresa a través de los sentidos, del gusto, del aroma y del arte que se comparte alrededor de una mesa».

Por su parte, el presidente de la Federación, Gregorio García Domínguez, ha recordado que «celebramos el Día de la Hostelería, una fecha significativa para quienes formamos parte de este gran sector que da vida a las ciudades y vertebra el territorio. Es una jornada para poner en valor lo que representa la hostelería en Granada y en toda España: nuestra forma de relacionarnos, de compartir, de celebrar y de vivir».

García ha destacado que en Granada la hostelería representa más del 15% del PIB provincial y sostiene más de 25.000 empleos directos, además de miles de puestos indirectos en distribución, transporte, agricultura, alimentación o servicios. «Somos un sector clave, generador de riqueza y cohesión social, y uno de los grandes motores de la economía granadina», ha subrayado.

Asimismo, ha remarcado que con la adhesión de la Federación a la candidatura 'Granada 2031', «queremos reafirmar que la hostelería también es cultura, también construye ciudad y también inspira futuro».

Una visión —ha señalado— que la Federación impulsa también desde su compromiso con la sostenibilidad y la gestión responsable, reforzado con la reciente certificación con el sello La Huella Verde, que reconoce el esfuerzo de la Federación por avanzar hacia un modelo más sostenible y respetuoso con el entorno.

Durante la jornada se ha puesto en valor el compromiso de establecimientos granadinos que simbolizan la fortaleza y la renovación del sector, como Restaurante Albanta, con más de cuarenta años de trayectoria y un relevo generacional en marcha, y Albidaya Restaurante, proyecto joven que ha obtenido recientemente un reconocimiento Michelín, ejemplo del talento emergente y del espíritu innovador de la hostelería granadina.

El director de Área de Makro en Granada, Samuel Díaz Orellana, ha señalado que «desde Makro llevamos diez años celebrando el talento y la entrega de los hosteleros, auténticos protagonistas de la vida social y cultural de Granada. Su esfuerzo y profesionalidad hacen que este sector siga siendo un referente nacional e internacional».

Gregorio García, presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada ha concluido que «este día no es sólo una efeméride. Y que, en este sentido, es una llamada al reconocimiento de la hostelería como parte esencial de nuestra cultura y de nuestro modo de vida. Por eso, desde la Federación invitamos a todos a celebrarlo en los bares y restaurantes de nuestra provincia, reconociendo el valor de quienes hacen posible, cada día, que Granada siga siendo un referente de hospitalidad y buena mesa».