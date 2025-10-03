La exposición internacional The Mystery Man llega a África como signo de Fe y Esperanza

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:04 Compartir

El alma de esta exposición tiene intrínseco el carácter peregrino, pero también un fuerte carácter social. Esta exposición busca sembrar paz, despertar la fe y recordar que, más allá de la historia y de la ciencia, lo que nos une es el anhelo de lo sagrado, ese deseo que todos llevamos dentro de acercarnos a Dios y de vivir con esperanza más allá de nuestras diferencias. África, con su riqueza de culturas y su fuerza de vida, recibe este símbolo universal como una semilla de encuentro, reconciliación y fraternidad entre pueblos y corazones.

La historia de la Sábana Santa se desarrolla en un itinerario de diferentes salas que buscan dar a conocer el proceso de investigación y desarrollo científico entorno a esta reliquia. La exposición recorre un amplio espectro de épocas históricas, desde el siglo I d.C., época de la Pasión de Cristo, hasta las investigaciones y ostensiones de finales del siglo XIX y principios del XX, abarcando un periodo de aproximadamente 2000 años.

Es primordial que el mensaje llegue a todos los visitantes y por eso el discurso se encuentra adaptado con un importante carácter divulgativo.

La pieza principal, el cuerpo, es la única representación hiperrealista y volumétrica del hombre de la Sábana Santa. Realizada con las últimas tecnologías a partir de estudios científicos y antropológicos fruto del trabajo de 15 años de investigaciones. Su entorno museográfico invita a observar las heridas y marcas de esta excepcional obra.

Además de contar con piezas físicas, se podrá completar la visita con la visualización de una producción audiovisual inmersiva única. Desarrollada entre las empresas granadinas VRFACTORÍA y ÓPTIMA CULTURA, relata las escenas de la pasión descritas por los Evangelios y que se ven reflejadas en las marcas de la Sábana Santa.

Tras el paso por diferentes ciudades como Salamanca, Guadix, Granada, Barcelona, Caravaca, Chioggia (Italia), Guadalajara (México), Elche, Jaén o Astorga, ÓptimaCultura, empresa organizadora de la muestra, lleva su propuesta cultural y religiosa a Luanda para mostrar un testimonio de amor infinito que trasciende fronteras. Su presencia en tierras africanas quiere ser un abrazo espiritual, un signo de que la dignidad y el valor de cada persona son infinitos.