Antes y después en la vida de Indalecio tras perder casi 100kg

Hace menos de un año Indalecio acudió animado por su padre a la consulta de la doctora Ana García Navarro en el Hospital Vithas Granada con un peso de 225 kilos y una apnea tan severa que ponía en riesgo su vida. Tras una primera consulta «vi un chaval que necesitaba perder mucho peso, que necesitaba mucha ayuda, venía con un diagnóstico muy complejo y sin duda, su vida peligraba». Tras varios intentos fallidos de dietas y sin salir de casa, Indalecio tomó conciencia de los riesgos que entrañaba su obesidad tras pasar por la consulta de la doctora. Tuvo que bajar mucho de peso, requisito imprescindible para poder entrar en quirófano. Justo ahora se cumple un año desde que comenzó su dieta para poder operarse. Bajó 50 kilos en 4 meses y se sometió a una cirugía el 23 de octubre del año pasado.

Cada vez son más los jóvenes que acuden a la consulta, «No hay que esperar, cuanto antes se ataje el problema mejor. La mitad de la población tiene sobrepeso y cada vez un porcentaje mayor tiene obesidad». El Hospital Vithas Granada cuenta con una Unidad de Obesidad para dar respuesta a todas estas personas de una manera personalizada y con un asesoramiento continuo antes y después de una intervención. El equipo está compuesto por médicos, nutricionistas y psicólogos que acompañan a cada paciente. En el caso de Indalecio han conseguido que baje casi 100 kilos de peso lo que ha transformado su vida.

Antes de conocer a la doctora Ana García Navarro, Indalecio reconoce que vivía en un bucle que se resumía en comer y dormir, «tenía mi depresión, estaba encerrado en mi casa, no salía a ningún lado. Así he estado desde los 18 a los 22 años». Fue su padre el que le animó a buscar una salida con profesionales. «Tengo que darle las gracias porque me salvo la vida. Mi día a día era dormir y comer. Tenía ansiedad por comer, era adicto a la comida. No me podía mover y padecía una apnea tan grave que ponía en peligro mi vida porque me faltaba oxígeno».

En este año que ha transcurrido desde que Indalecio quiso cambiar de rumbo ha sido fundamental el seguimiento que le han realizado desde la Unidad de Obesidad de Vithas. «Tras la operación hay que hacer un seguimiento. Hay evidencia científica de que los resultados son directamente proporcionales a la calidad del seguimiento» explica la doctora. «Si tú operas a una persona y se va a su casa, no hace ningún seguimiento solo come lo que le siente bien o le apetece y encima no tiene apoyo psicológico para resolver sus miedos y sus dudas, el porcentaje de fracaso es mayor que cuando haces un procedimiento correcto».

Durante todo el proceso es fundamental el apoyo de un equipo de profesionales. «Han estado conmigo siempre. Al principio fue duro cumplir con la dieta que me mandó Alfonso, el nutricionista. Yo estaba enganchado a la comida. Era mi refugio. Si estaba feliz comía, si estaba triste comía, si estaba depresivo comía. Fue muy difícil el primer mes pero ya después todo fue más fácil. Me vino muy bien el apoyo del psicólogo que me ofrecieron y que mantengo actualmente. No tenía vida. No podía moverme, no podía salir, no podía vestirme...no podía hacer nada. Cuando empecé a perder peso con la dieta antes de operarme, el ánimo para seguir adelante fue total».

Tras lograr bajar 50 kilos se sometió a la cirugía bariátrica, estuvo cinco días ingresado. «No tuve ninguna complicación más allá de los gases. Cuando volví a mi casa lo que recuerdo es que me llenaba muy pronto pero fue todo muy bien».

Comenzó una nueva vida. Ahora no para en casa, «Estoy muy bien, voy al gimnasio, salgo con mis amigos y hermanos, voy a andar y a la playa, que antes no la pisaba. Me estoy preparando porque quiero ser guarda de seguridad».

Un joven con un futuro por delante, animado y dispuesto a seguir cumpliendo con las directrices marcadas por la doctora García Navarro y su equipo en el Hospital Vithas.

Ampliar Obesidad, pandemia del siglo XXI La obesidad se ha convertido en uno de los principales desafíos de salud pública en España. Según datos recientes, más del 50% de la población adulta presenta exceso de peso, y aproximadamente el 17% padece obesidad. En la población infantil, la situación también es preocupante: cerca del 40% de los niños de entre 7 y 9 años tienen sobrepeso u obesidad. Si hablamos de Andalucía, las cifras incluso se incrementan.La obesidad no solo aumenta el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer, sino que también afecta la calidad de vida y la salud mental de quienes la padecen

