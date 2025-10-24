Defecto oculto en un coche: ¿cómo detectarlo antes de comprar?

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:18 Compartir

Has encontrado el coche «soñado» y ya está en tu garaje. Llega la primera revisión y salen a la luz un problema de suspensión, cuentakilómetros manipulado y una electrónica en mal estado. ¿Suena a pesadilla? Los defectos ocultos son una realidad para muchos compradores de vehículos usados. ¿Cómo prevenirlos y qué hacer si caes víctima de prácticas deshonestas?

¿Qué es un defecto oculto en un coche?

El 81 % de los conductores declara verificar el estado técnico antes de comprar; eso no significa que la historia del vehículo se haya comprobado correctamente ni que esté libre de fallos. Pueden existir defectos ocultos difíciles de detectar. En España, el Código Civil (arts. 1484–1490) regula el saneamiento por vicios ocultos. En ventas a consumidores por parte de un profesional aplica además la garantía legal por falta de conformidad (LGDCU), actualmente tres años desde la entrega (reforma por RDL 7/2021).

En coches usados, defecto oculto es un defecto físico o jurídico existente en el momento de la compra pero difícil o imposible de detectar por el comprador. Incluye p. ej. daños estructurales no visibles a simple vista, así como vicios jurídicos (presencia en bases de vehículos robados, embargo, etc.).

Defecto oculto en el informe autoDNA

Las consecuencias afectan sobre todo al bolsillo y a la posibilidad de usar el vehículo con normalidad. Según el informe «Mercado de coches de segunda mano: mitos vs. realidades», hasta un 40 % de los propietarios tuvo que eliminar daños no revelados tras la compra. Cada fallo registrado reduce el valor del coche, impactando en la reventa.

Defectos ocultos típicos en coches usados

•Documentación de servicio manipulada: revisiones falsamente selladas o «libro perdido» para ocultar falta de mantenimiento.

•Daños por inundación no declarados: problemas eléctricos y corrosión que afloran con el tiempo.

•Daños derivados de un intento de robo: p. ej., electrónica afectada por la intrusión.

•Errores ocultos en unidades de control: borrados antes de vender; reaparecen tras decenas de kilómetros (ABS, airbags, motor).

•Cuentakilómetros trucado: muy frecuente; el kilometraje real puede deducirse por el desgaste de asiento, volante y pedales, o mediante un informe VIN.

¿Cómo detectar un defecto oculto antes de comprar?

El 88 % de los compradores cree que la información sobre daños debería ser obligatoria al vender un coche. No siempre lo es, por lo que la inspección física minuciosa es clave: revisa bajos y vano motor; comprueba diferencias de tono en la pintura, holguras irregulares entre capó, aletas y puertas, y señales de soldadura. Un medidor de espesor de pintura ayuda a estimar el alcance de chapistería y repintados.

En la prueba de conducción, observa la regularidad y respuesta del motor; detecta tirones al cambiar, vibraciones en volante o pedales y ruidos de suspensión.

El 86 % teme defectos técnicos ocultos; a menudo no se descubren con una simple visita. Para descartarlos, puede ser necesaria una revisión en taller o el uso de herramientas como el informe VIN.

Informe VIN de autoDNA

Entre los conductores que conocían el historial completo del vehículo, incluidas informaciones sobre daños, el grado de satisfacción seis meses después alcanzó el 95 %. Con un informe VIN puedes obtener, entre otros:

•lecturas registradas del cuentakilómetros,

•daños (con fotos de archivo cuando existan),

•registros en bases de vehículos robados,

•uso anterior (p. ej., taxi, flota),

•fechas y países de matriculación.

Paquetes de informes de historial del vehículo de autoDNA

Solo en 2024, los informes de autoDNA registraron 431.375 casos de vehículos con daños. En este contexto, comparar ofertas con paquetes de informes de historial es un apoyo decisivo para el comprador.

Cuentakilómetros y documentación

Igual de numerosos que los daños son los registros de manipulaciones del cuentakilómetros. En 2024 se anotaron 65,5 mil discrepancias. El kilometraje es un indicador clave del desgaste de motor, cambio, suspensión y consumibles. Los informes de historial permiten:

•comparar kilometrajes reales con los declarados por el vendedor,

•detectar incoherencias entre ITV/revisiones y lecturas,

•verificar la autenticidad de entradas de servicio y reparaciones.

Entre los defectos ocultos también figura la manipulación del cuentakilómetros.

¿Servicio oficial o taller independiente?

La elección afecta calidad, costes y valor de reventa. Un mantenimiento regular en el servicio oficial o en un taller de confianza da mayores garantías de uso y reparaciones según el fabricante. No sorprende que el 57 % de los conductores considere que pasar por taller oficial eleva el valor del coche. En modelos muy recientes es especialmente relevante. La reparación tras un siniestro en servicio puede ofrecer mayor calidad y mantener garantía, aunque con costes superiores a un taller independiente.

¿Cómo hacer valer tus derechos al comprar un coche usado?

El 66 % de quienes planean cambiar de coche en tres años optará por un usado. La compra implica riesgos de defectos ocultos: el 60 % señala la falta de información completa sobre el estado técnico como el mayor peligro. Si detectas un defecto oculto, en ventas a consumidores (empresa → consumidor) rige la garantía legal de conformidad: reparación o sustitución y, cuando proceda, rebaja del precio o resolución (LGDCU). En ventas entre particulares aplica el saneamiento por vicios ocultos (CC arts. 1484–1490): acción redhibitoria (resolver) o quanti minoris (rebajar precio); las cláusulas de exclusión pactadas no amparan la mala fe del vendedor.

Comprobar el VIN y verificar a fondo el estado técnico te da base sólida para negociar el precio. Conocer tus derechos te ayuda a evitar pérdidas y a proteger tus intereses.

¿El servicio oficial garantiza reparaciones de mayor calidad que un taller independiente?

Sí y no. El servicio oficial sigue procedimientos del fabricante, usa recambios originales y equipos de diagnóstico dedicados, lo que a menudo eleva la calidad y seguridad. Un taller independiente también puede reparar bien; la calidad depende de su experiencia y de las piezas usadas.

¿Acudir a un taller independiente anula la garantía del fabricante?

No siempre. Las reparaciones fuera de taller oficial no pueden anular automáticamente la garantía si las piezas y el método no vulneran las condiciones del fabricante. Algunos elementos pueden requerir servicio autorizado para mantener la garantía.

Para la reventa, ¿qué compensa más: historial completo de servicio oficial o facturas de taller independiente?

El historial completo de servicio oficial suele incrementar el valor y la confianza del comprador (el 57 % lo percibe así). Facturas de taller independiente también suman, pero impactan menos en el precio de reventa, sobre todo en marcas premium.

¿Cómo comprobar historial y kilometraje con un informe VIN (p. ej., autoDNA)?

Basta con introducir el VIN en un servicio de informes como autoDNA. El informe muestra:

•kilometrajes registrados,

•historial de daños y reparaciones,

•matriculaciones en distintos países,

•datos de robos y colisiones.

¿Por qué se puede trucar el cuentakilómetros y cómo detectarlo antes de comprar?

Para que el coche parezca menos usado y más caro. Puedes detectarlo comparando con el informe VIN o historial de servicio, analizando el desgaste del interior y comprobando la coherencia con los datos de inspecciones técnicas.