Cristian Albeiro Carmona Hernández: La tecnología no es el futuro, es el presente que construimos juntos

La inteligencia artificial (IA) y el blockchain ya no son conceptos lejanos o futuristas. Están aquí, redefiniendo industrias, sociedades y vidas. Sin embargo, la pregunta crucial que se plantea Cristian Albeiro Carmona Hernández, consultor líder en transformación digital, es: ¿estamos preparados para usarlas de manera ética? Según Cristian Carmona, el verdadero desafío de la digitalización no es el acceso a estas tecnologías, sino cómo las gestionamos para que realmente aporten valor y no perpetúen las desigualdades.

«Las tecnologías son herramientas poderosas, pero solo tienen sentido si se usan con una intención clara: mejorar la vida de las personas. Si no hacemos esto, corremos el riesgo de crear un futuro más fragmentado y desigual», explica Cristian Carmona. Para él, la transformación digital debe ser inclusiva, justa y, sobre todo, ética. Las empresas tienen que adoptar un enfoque que ponga a las personas en el centro, y no solo a los datos o a la rentabilidad.

Las recomendaciones internacionales sobre la ética de la inteligencia artificial son claras: las tecnologías deben diseñarse no solo para ser eficientes, sino para respetar los derechos humanos, proteger la privacidad y promover la igualdad. Sin embargo, Cristian Carmona Hernández subraya que la teoría debe transformarse en acción. «Las políticas son importantes, pero lo que realmente marcará la diferencia es la capacidad de las empresas para llevar esos principios a la práctica, de manera efectiva y constante», añade.

Un aspecto clave que resalta es la responsabilidad social de las empresas tecnológicas, que no puede limitarse solo a cumplir con normativas. Cristian Albeiro Carmona aboga por un cambio de mentalidad, donde las empresas no solo se preocupen por lo que es legal, sino por lo que es éticamente correcto. «El futuro de la tecnología debe estar basado en principios que garanticen que todos tengan acceso a sus beneficios, sin que los más vulnerables queden atrás», dice.

El impacto ambiental también es un tema fundamental en su discurso. La digitalización, al igual que cualquier otra revolución tecnológica, tiene un costo. Sin embargo, Cristian Carmona cree que la sostenibilidad no puede ser una consideración secundaria. «No podemos permitirnos que el costo ecológico de las nuevas tecnologías sea mayor que el beneficio que ofrecen. Es hora de que las empresas asuman la responsabilidad de un futuro digital verde y sostenible», afirma.

Además, recalca que no basta con integrar nuevas tecnologías, sino que es urgente transformar la forma en que educamos a las futuras generaciones. «La educación es el pilar donde todo se asienta. Si queremos un futuro digital ético, tenemos que empezar desde abajo, enseñando a las nuevas generaciones no solo a usar la tecnología, sino a entender su impacto, tanto positivo como negativo«, sostiene.

Finalmente, su visión es clara: el avance de la IA y el blockchain tiene el potencial de transformar la vida cotidiana, pero este cambio solo será posible si se integran principios éticos sólidos desde su creación hasta su implementación. Para Cristian Carmona, la digitalización no es solo una cuestión técnica, sino humana. «La tecnología debe servir a la humanidad. Si no es así, no está cumpliendo su propósito», concluye.

