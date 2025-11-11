Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Patrocinio

Cómo hacer compras inteligentes en Black Friday: estrategias para maximizar tu ahorro

Aquí van algunas recomendaciones prácticas para que tus compras sean inteligentes

Martes, 11 de noviembre 2025, 23:36

El Black Friday se ha convertido en una de las grandes oportunidades de compra del año: descuentos por todos lados, ofertas «relámpago», envíos gratis… pero ... también muchas trampas y falsas rebajas. Si queremos maximizar nuestro ahorro, conviene abordar este día con estrategia. Aquí van algunas recomendaciones prácticas para que tus compras sean inteligentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cómo hacer compras inteligentes en Black Friday: estrategias para maximizar tu ahorro

Cómo hacer compras inteligentes en Black Friday: estrategias para maximizar tu ahorro