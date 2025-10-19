Comprar una vivienda para asegurar tu futuro

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:21 Compartir

Un 73,6% de los españoles viven en propiedad y un 14,3% de la población dispone de más inmuebles, según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE de 2023. Así, la cifra de personas que cuentan con, al menos, otra propiedad ronda los 2.485.601 propietarios. Es en este grupo donde se encuentra el grueso de arrendadores que alquilan un inmueble en nuestro país.

Entre los mayores de 65 años el dato aumenta, el 83 % de las personas mayores de 65 años poseen su vivienda habitual y muchos disponen de segunda residencia. Según SeniorExpert, el 75% de su patrimonio financiero está vinculado al ladrillo.

El valor patrimonial medio líquido de estas viviendas supera los 130.000 euros, de los cuales entre 60 % y 90 % está libre de cargas, convirtiéndolo en un colchón económico significativo.

La opción de alquilar el inmueble representa una posibilidad muy atractiva para los propietarios, bien por propia cuenta o a través de una sociedad de servicios residenciales. En este último caso, la entidad se encarga de su explotación en el mercado de alquiler y asume los riesgos de impago, gestión, mantenimiento y desocupación.

Ingresos extras

El alquiler se ha convertido en un ingreso extra para muchos ahorradores. En España, prácticamente uno de cada cinco habitantes cobra algún tipo de pensión. Concretamente, a finales de 2024 la Seguridad Social contabilizaba 10.281.477 pensionistas. La pensión media en España para 2025 es de aproximadamente 1.308 euros, aunque varía según el tipo de pensión y la región, y la pensión mínima se sitúa en los 642,90 euros para mayores de 65 años.

Con estos datos, son cada vez más los ciudadanos que miran al futuro con preocupación y desean garantizar su jubilación con unos ingresos extras. El ladrillo es un valor al alza. Además de poder alquilar su segunda vivienda, caben otras opciones como la hipoteca inversa, la venta de nuda propiedad o productos financieros al margen de las entidades bancarias son otros tipos de financiación a valorar con el asesoramiento profesional de expertos en la materia.

Según los Registradores de España, estas fórmulas permiten unos ingesos para complementar las pensiones, «La vivienda es el gran seguro ante el envejecimiento».

Por eso y en un contexto social en el que aumenta la esperanza de vida, cada vez más los mayores se interesan por disponer de un respaldo financiero para su jubilación. España se sitúa entre los países más longevos del mundo y es líder en Europa en esperanza de vida, con una media de 84 años.

Además, gozar de una mejor posición económica mejora la calidad de vida. Un estudio titulado 'Desigualdades en la longevidad de mujeres y hombres mayores de 65 años en España', del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE), arroja luz sobre la relación directa entre el nivel de las pensiones y la esperanza de vida en España. Sus hallazgos sugieren que quienes perciben pensiones más altas tienden a vivir más años, mientras que los pensionistas con menores ingresos no solo cuentan con una menor longevidad, sino que también afrontan una mayor incertidumbre sobre el momento de su fallecimiento.

Por último, la Encuesta de Competencias Financieras de 2021 recoge que un 38,8% de la población española considera que, en términos económicos, ha planificado regular o mal su jubilación y, aproximadamente, el 97% de las personas confiamos en que el sistema público de pensiones será una fuente de ingresos en la jubilación. Así mismo, el 76% de los jubilados en España lamenta no haber ahorrado más. Con toda esta información queda claro que aquellos que adquieren una segunda vivienda cuenta con un colchón financiero que les ofrece tranquilidad e ingresos en una etapa de la vida en la que lo importante es disfrutar.

Confiar en especialistas

Inmobiliaria JP lleva años acompañando a propietarios que han decidido alquilar sus inmuebles. «Nosotros como inmobiliaria tenemos una trayectoria larga dedicándose al alquiler. Muchos de nuestros propietarios son clientes de una cierta edad que gozan de una libertad económica importante, gracias al esfuerzo, ahorro de muchos años y buenas inversiones, sobre todo en la zona cercana a las universidades. Pensar que Granada es una ciudad que da hogar a muchísimos estudiantes, por lo tanto se ha creado una necesidad de vivienda temporal por periodo universitario muy grande. Los estudiantes vienen por un plazo concreto, están avalados por sus padres, por lo tanto, el riesgo para los propietarios se reducen mucho. Un piso de 3 dormitorios en la zona cercana a Facultad de Ciencias para el periodo universitario cuesta entre 700 y 900€ al mes en este momento. Ingresos que ayudan a un propietario a gozar de una buena jubilación» comenta Julia Pahomi, responsable de Inmobiliaria JP.

No solo se trata de alquiler a estudiantes también reciben las peticiones de personas jubiladas que buscan una vivienda para alquilar para larga duración, para vivienda habitual. «Nos aportan como documento acreditativo de ingresos el justificante de su pensión. Teniendo en cuenta el marco legal existente y la poca o ninguna defensa jurídica que tiene un propietario ante una situación de vulnerabilidad, nos encontramos con muchos casos en cuales no podemos atender a la petición de un buen cliente con unos ingresos de pensión de 1.000€ (en lo mejor de los casos). Es decir una persona que ha trabajado toda la vida, se encuentra en el momento de la jubilación sin una vivienda propia y sin acceso a una vivienda en alquiler».

Por su conocimiento del sector y experiencia diaria con los clientes, Inmobiliaria JP es el mejor aliado para los propietarios que desean poner en valor sus inmuebles y recomienda ir buscando ya para gozar en el futuro de una segunda vivienda para poder tener un ingreso extra, disponiendo la agencia de una cartera de inmuebles interesantes para invertir en Granada capital.

«La vivienda siempre ha sido y siempre será un cheque al portador» concluye Julia Pahomi.