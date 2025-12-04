El Club InRed presenta su nueva tarifa plana para su oferta de deporte, cultura y ocio accesible

Con la fusión, hace tres años, de Hospitalarias Fundación Purísima Concepción con Asprogrades y La Boronda, la entidad reforzó su posición como una de ... las organizaciones de atención a personas con discapacidad intelectual más relevantes de Andalucía, con más de 900 familias usuarias y más de 500 profesionales.

Una de las principales demandas de las familias ha sido la ampliación de la oferta de actividades fuera del horario lectivo. En este sentido, nace Club InRed, una propuesta innovadora de bienestar, cultura y ocio dirigida a todas las personas que deseen disfrutar de actividades diversas, espacios accesibles y ventajas exclusivas en un entorno cercano y comunitario.

Abre sus puertas tanto a ususarios de los centros, sus familias, como también, a cualquier persona interesada en ocio, cultura y deporte saludable, participativo y adaptado a distintos ritmos y preferencias.

«Agrupa una carta de servicio muy variada con una tarifa plana para todas las familias, que engloba ocio, deporte y cultura» explica el director gerente, Antonio Linares.

«Somos conscientes de la situación de vulnerabilidad de muchas familias y hemos tratado de hacer una oferta lo más ajustada posible para que el 100% de las familias puedan participar. Sabemos que necesitan todo tipo de apoyo, algunos muy especializados como logopedia, fisioterapia y otros más de respiro familiar donde podamos aportar otro tipo de actividades en ese horario, vacaciones, tardes y fines de semana». apunta.

El Club InRed refleja el compromiso de Hospitalarias Fundación Purísima Concepción con el deporte, la cultura y el ocio accesible, real y compartido. Las actividades y los espacios están diseñados para adaptarse a diferentes necesidades, intereses y niveles de apoyo, siempre acompañados por profesionales especializados.

La oferta es muy variada. La suscripción al Club InRed incluye un 10% de descuento en el resto de actividades y servicios disponibles en la Fundación: respiros familiares, formación, acompañamientos y entrenamientos en comunidad, fisioterapia, logopedia, psicología, pedagogía, terapia ocupacional y terapia de integración sensorial.

Entre todos estos servicios a los que se suman los del Club lo que más interés ha suscitado entre los usuarios es la discoteca. «La mayoría de nuestros usuarios tienen complicado salir y esta opción les ha encantado, unos días están en nuestras instalaciones y otras veces realizamos acuerdos con pubs de la capital» indica el director.

Todas son propuestas que combinan deporte, cultura y convivencia para que cada persona pueda encontrar su lugar.