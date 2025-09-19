Casa Blasco 360 Experience arranca con espectáculos, exposiciones, música en directo y actividades gratuitas para todos

Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:44 Compartir

La Casa de los Blasco de Las Gabias se convierte, desde este mes y hasta mediados de diciembre, en lugar destacado de la cultura metropolitana con la celebración del ciclo «Casa Blasco 360 Experience». Con una programación variada, gratuita y abierta a todos los públicos, el Ayuntamiento ha diseñado un ciclo con conciertos, teatro, cine, y exposiciones que contarán con la presencia, entre otros, de los actores Jorge Sanz y Secun de la Rosa; la cineasta Rocío Mesa («Secaderos»); y la productora Susana Baldó («La sociedad de la Nieve»).

El ciclo se inauguró el pasado lunes 15 de septiembre con la exposición «La fractura del tiempo» de Mar Merino y el espectáculo de guitarra de Diego Barber. A lo largo del otoño la programación continuará con citas destacadas como el concierto íntimo de CR Shows, la comedia gestual «Los Makernou», el espectáculo «De mar a mar, Lorca en Buenos Aires», el concierto de la Banda Municipal de Las Gabias, así como encuentros con talentos granadinos y nuevas exposiciones.

Una programación cultural transversal fruto del trabajo conjunto entre Ayuntamiento y Diputación de Granada, con propuestas pensadas para acercar el arte y la cultura a toda la ciudadanía, que refuerza, además, la posición de Las Gabias como referente cultural del área metropolitana.

360 Experience se presenta como una propuesta atractiva con el propósito de dinamizar la vida local, fomentar la participación ciudadana y poner en valor un espacio recuperado como es la Casa de los Blasco, en pleno centro histórico de la localidad.

Todas las actividades contarán con entrada gratuita y se celebrarán en la Casa de los Blasco, consolidando este espacio como eje cultural y punto de encuentro de la vida artística de Las Gabias.

Ampliar Programación completa 'Casa Blasco 360 Experience' Septiembre Lunes 15 (20.00 h.): Inauguración. Exposición Mar Merino «La fractura del tiempo». Espectáculo de guitarra Diego Barber. Jueves 18 (20.00 h.): Ciclo Cine: Proyección «Llueven Vacas» con la presencia del actor Secun de la Rosa y el director Fran Arráez. Viernes 26 (20.00 h.): Concierto íntimo de CR Shows con Rosy Jiménez, Julián Salguero y Carlos Salatti. Octubre Viernes 10 (20.00 h.): Comedia gestual «Los Makernou» de Munku y Chusky. Jueves 16 (20.00 h.): Ciclo Cine: Proyección «Amantes» con la presencia del actor Jorge Sanz. Lunes 20 (20.00 h.): Presentación e inauguración exposición 30 aniversario de la Escuela de Música. Martes 21 (12.00 h.): Concierto de Música de Cámara. Escuela de Música y Danza Las Gabias. Miércoles 22 (20.00 h.): Cuenta Cuentos familiar. Jueves 23 (12.00 h.): Concierto de Música de Cámara. Escuela de Música y Danza Las Gabias. Viernes 24 (20.00 h.): Espectáculo «De mar a mar, Lorca en Buenos Aires». Sábado 25 (20.00 h.): Concierto Banda Municipal de Las Gabias. Noviembre Domingo 2 (12.00 h.): Show de títeres «La metamorfosis». Compañía Noe Lifona. Jueves 6 (20.00 h.): Ciclo Cine: Proyección «La sociedad de la nieve» con la presencia de la productora Susana Baldó. Viernes 14 (20.00 h.): Inauguración exposición de acuarelas Nadia Semerozum. Viernes 21 (20.00 h.): «Raíces y alas», espectáculo musical de Antonio Flute. Martes 25 (20.00 h.): Presentación del libro Carlos Cano. Voces para una biografía y concierto de Raúl Alcover. Jueves 27 (20.00 h.): Ciclo Cine: Proyección de los cortos granadinos «Vuelta a mundo» y «Una cita con Candy» con la presencia de sus directores Mauricio Bautista y Pepe Luis Pareja. Pendiente fecha de cierre: Charla-Coloquio «Del baptisterio romano al criptopórtico de la villa romana de Gabia. Resultados del Proyecto General de Investigación». Diciembre Viernes 5 (20.00h.): «Toda una vida», espectáculo de boleros con Julián Salguero y Fernando López Acosta. Jueves 11 (20.00h.): Ciclo Cine: Proyección de «Secaderos» con la presencia de su directora Rocío Mesa. Lunes 15 (20.00h.): Concierto del percusionista Tomás Medina.

