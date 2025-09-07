Casa Amaro: Un oasis gastronómico en Granada

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:02 Compartir

En los mejores planes siempre hay un restaurante de por medio, y en Granada, ese lugar que brilla con luz propia es sin duda Casa Amaro. Ya sea en pleno centro de la ciudad o en cualquier rincón de su encantadora área metropolitana, encontrar un espacio donde disfrutar de una buena comida se convierte en una experiencia inolvidable. Y, si hablamos de reservar mesa, no hay mejor opción que este nuevo local que ha conquistado los paladares granadinos este verano.

Detrás de Casa Amaro se encuentra Alex Amaro, un joven chef de solo 29 años que ha recorrido el mundo gastronómico, enriqueciendo su cocina con influencias de prestigiosos restaurantes en Ibiza, Viena y Washington D.C. Pero su corazón, su esencia, pertenece a Granada. Con raíces familiares en Dúrcal, su regreso a esta tierra tenía como único propósito hacer realidad un sueño: ofrecer a sus convecinos un refugio donde la buena comida y la calidez del clima se entrelazan de manera perfecta.

La especialidad de la casa son las paellas, cada una de ellas transformada en arte por las manos creativas de Alejandro. Imagina degustar un plato que va más allá de lo convencional; aquí, cada versión está impregnada de pasión y originalidad. Ingredientes frescos se convierten en verdaderas obras maestras que se comparten con amigos y seres queridos en la magnífica terraza del restaurante, donde las vistas a Sierra Nevada deslumbran y añaden un toque mágico a la experiencia. En este rincón privilegiado, la tranquilidad del entorno permite que cada comensal se sumerja en un momento de pura felicidad, lejos del bullicio y el estrés de la vida urbana.

La terraza de Casa Amaro se alza como un verdadero oasis, un lugar en el que cada plato cuenta una historia única. No solo se trata de comida; es un viaje sensorial que invita a dejarse llevar por los sabores y aromas de cada bocado. Con un amplio aparcamiento disponible, el restaurante también facilita el acceso para aquellos que buscan una escapada perfecta durante el verano.

Si estás buscando una experiencia culinaria inolvidable, Casa Amaro te ofrece un menú que deleitará tus sentidos. Te recomendamos probar las Croquetas del Chef, la Ensalada de Pollo Thai, y el delicioso Queso de Cabra. Pero eso no es todo, los espectaculares huevos rotos cremosos, la increíble fideuá de Secreto y Setas, o el perfecto arroz del Señorito son solo algunas de las delicias que encontrarás. Y no olvides dejar espacio para la irresistible tarta de Queso Payoyo, un final dulce que hará que desees volver una y otra vez.

La combinación de buena comida, vistas impresionantes y la tranquilidad de la naturaleza transforma cada visita en una experiencia memorable que permanecerá en nuestros corazones todo este otoño. Déjate seducir por el encanto de Casa Amaro, donde cada comida es una celebración de la vida