Caja Rural Granada se une a la celebración del 20 aniversario de la Autoridad Portuaria de Motril

Sábado, 27 de septiembre 2025, 10:03 Compartir

La Autoridad Portuaria de Motril conmemoró ayer su vigésimo aniversario con un acto institucional que reunió a representantes públicos, empresariales y sociales. El evento, patrocinado por Caja Rural Granada, sirvió para repasar dos décadas de evolución de la dársena motrileña y proyectar su papel estratégico en el presente y futuro de la provincia.

El Director de Administración de la Entidad, José Antonio Carmona, estuvo presente en este acto junto a la Directora de Zona Sur, Marina González y el Director de la Oficina Motril OP, Evaristo Romero.

José Antonio Carmona ha valorado la estrecha colaboración con el puerto motrileño enmarcada en «nuestra filosofía de apostar por infraestructuras clave que generan empleo y dinamizan la economía».

Caja Rural Granada forma parte del Programa de Membresía de Motril Port Granada como «Partner Blue Premium». Se trata de agrupación de interés económico, liderada por la Autoridad Portuaria junto a la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, el Ayuntamiento de Motril y la Diputación de Granada, que tiene como objetivo impulsar el desarrollo empresarial de la provincia a través del puerto.

Además, a través de su Fundación, la entidad financiera colabora respaldando iniciativas como las Jornadas de Puertas Abiertas celebradas para acercar la actividad portuaria a la ciudadanía.

El respaldo al Puerto de Motril no solo se traduce en colaboración institucional, sino también en el reconocimiento del papel estratégico que desempeña en el comercio internacional, el turismo marítimo y la sostenibilidad.

En este sentido, Carmona ha destacado que «este vínculo se consolida como parte de una alianza que va más allá del patrocinio: es una apuesta por el progreso, la cooperación público-privada y el fortalecimiento de las sinergias entre los actores que construyen el presente y el futuro de Granada y su Costa Tropical».

Caja Rural Granada comparte con el puerto una visión de futuro basada en la innovación, la apertura al mundo y el compromiso con el entorno.