-Este año, el TAI Granada ha puesto el foco en la relación entre inteligencia artificial y cultura. ¿Qué lectura hace desde CaixaBank DayOne?

- ... Esta edición ha sido especialmente inspiradora porque ha mostrado el lado más humano y creativo de la inteligencia artificial. Desde DayOne compartimos esa visión: la innovación no es solo tecnología, también es cultura, pensamiento y emoción. Granada ha demostrado que la IA puede ser una herramienta al servicio de la creatividad, capaz de amplificar el talento y abrir nuevas formas de expresión. En CaixaBank creemos que la inteligencia artificial es clave para construir un futuro más inclusivo y sostenible, y por eso impulsamos espacios donde se conectan tecnología y sociedad.

-¿Por qué es importante que una entidad como CaixaBank DayOne apoye este tipo de eventos?

-Porque queremos estar cerca del talento que transforma nuestra sociedad. La inteligencia artificial está redefiniendo la economía, la empresa y también la cultura, y en DayOne acompañamos a quienes están liderando ese cambio. Apoyar el TAI significa apostar por un ecosistema donde la innovación se conecta con la educación, el arte y el emprendimiento. En CaixaBank tenemos el compromiso de ser un agente activo en la transformación digital, fomentando la colaboración entre startups, inversores y corporaciones para generar impacto positivo.

-El lema del Congreso, «Connecting Worlds, Transforming Realities», parece encajar con el papel de DayOne como conector entre empresas, conocimiento y capital.

-Exactamente. Nuestro trabajo consiste en unir mundos: el de los emprendedores con el de los inversores, el de la universidad con el de la empresa, el de la creatividad con el de la tecnología. La innovación ocurre cuando esos mundos dialogan. El TAI encarna esa idea de conexión que también guía nuestra labor diaria. En CaixaBank apostamos por la inteligencia artificial como motor de competitividad y desarrollo, siempre con un enfoque ético y responsable.

-¿Qué papel juega Andalucía, y especialmente Granada, en este nuevo mapa de la innovación?

-Andalucía está viviendo un momento extraordinario. En los últimos años hemos visto cómo Granada, Málaga o Sevilla se han consolidado como polos de talento y conocimiento. En el caso de Granada, su equilibrio entre tradición cultural y apuesta tecnológica la convierte en un referente nacional. La celebración del TAI aquí no es casualidad: refleja el liderazgo y la proyección internacional de la ciudad. Desde DayOne queremos reforzar esa posición, apoyando proyectos que integren inteligencia artificial y creatividad.

-En DayOne hablan mucho de «innovación con propósito». ¿Qué significa eso aplicado al ámbito cultural?

-Significa poner la tecnología al servicio de las personas. En el ámbito cultural, la IA puede ayudar a preservar el patrimonio, facilitar el acceso a la educación artística o generar nuevas experiencias creativas. La innovación solo tiene sentido cuando genera impacto positivo, y ahí es donde DayOne quiere estar: al lado de quienes crean, inspiran y transforman. En CaixaBank, la inteligencia artificial no es solo una herramienta, es una oportunidad para mejorar la vida de las personas y contribuir al progreso social.

-¿Qué tendencias veis desde DayOne en el mundo startup relacionadas con la inteligencia artificial y la cultura?

-Vemos proyectos muy potentes en campos como la generación de contenidos, la educación artística, la accesibilidad cultural o la gestión del patrimonio. Cada vez más startups combinan creatividad y tecnología para ofrecer soluciones originales y sostenibles. Ese espíritu interdisciplinar es el que está marcando el futuro del emprendimiento. Desde CaixaBank impulsamos estas iniciativas porque creemos que la IA será un pilar fundamental en la economía del conocimiento.