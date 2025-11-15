Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Patrocinio

«En CaixaBank creemos que la inteligencia artificial es clave para construir un futuro más inclusivo y sostenible»

Pedro Navarro, director de CaixaBank DayOne en Andalucía

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:01

-Este año, el TAI Granada ha puesto el foco en la relación entre inteligencia artificial y cultura. ¿Qué lectura hace desde CaixaBank DayOne?

- ... Esta edición ha sido especialmente inspiradora porque ha mostrado el lado más humano y creativo de la inteligencia artificial. Desde DayOne compartimos esa visión: la innovación no es solo tecnología, también es cultura, pensamiento y emoción. Granada ha demostrado que la IA puede ser una herramienta al servicio de la creatividad, capaz de amplificar el talento y abrir nuevas formas de expresión. En CaixaBank creemos que la inteligencia artificial es clave para construir un futuro más inclusivo y sostenible, y por eso impulsamos espacios donde se conectan tecnología y sociedad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «En CaixaBank creemos que la inteligencia artificial es clave para construir un futuro más inclusivo y sostenible»

«En CaixaBank creemos que la inteligencia artificial es clave para construir un futuro más inclusivo y sostenible»