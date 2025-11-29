Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Patrocinio

Autoseguro: la decisión que define tu solvencia en 2026

Las empresas no cierran por falta de ventas, cierran por falta de circulante de caja. Aquí es donde el seguro de crédito marca la diferencia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:31

En la gestión financiera moderna, existe un debate recurrente: ¿es mejor transferir el riesgo a un tercero o asumirlo internamente? Muchas empresas optan por el ... autoseguro (la creación de un fondo de reserva propio) bajo la premisa de ahorrar costes. Sin embargo, esta estrategia suele ignorar la complejidad del mercado actual, donde el seguro de crédito se ha convertido en una herramienta de supervivencia, no solo de protección.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Autoseguro: la decisión que define tu solvencia en 2026

Autoseguro: la decisión que define tu solvencia en 2026