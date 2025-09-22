Armilla arranca sus fiestas en honor a San Miguel con Muac Fest

Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:55 Compartir

Esta localidad se encuentra a las puertas de sus fiestas en honor a San Miguel. Son días esperados, en los que la ciudad se transforma en un espacio de encuentro, convivencia y celebración compartida.

«Por eso os invito a que estas fiestas sean un paréntesis en el que prime lo que de verdad nos une: el orgullo de pertenecer a Armilla, el deseo de disfrutar en compañía y la voluntad de seguir construyendo juntos y juntas una ciudad segura, abierta y acogedora» comenta la alcaldesa, Loli Cañavate.

Desde la concejalía de Fiestas han trabajado para preparar un programa para todos los públicos. «En estos días no faltarán los momentos más tradicionales que nos identifican como pueblo, como la procesión de nuestro patrón San Miguel o la salida de los Campanilleros, que nos recuerdan el fervor y la fuerza de nuestras raíces. A la vez, contaremos con una programación variada, pensada para todas las edades, que hará que el recinto ferial, nuestras calles y nuestras plazas vuelvan a llenarse de vida».

Para disfrutar de unos días muy especiales se requiere la implicación de un gran número de personas. «Quiero agradecer la implicación de los trabajadores y trabajadoras municipales, de la Policía Local, de Protección Civil, del voluntariado de Puntos Violeta y de todas las personas y entidades que hacen posible estas celebraciones. Gracias a ellos, podemos garantizar unas fiestas libres y seguras, en las que la diversión y el buen ambiente sean protagonistas, y muy especialmente velar para que todas las mujeres puedan disfrutar sin miedo y con total libertad».

En Armilla, te esperan para vivir sus fiestas. «Os animo a participar plenamente en las Fiestas de San Miguel, a compartir con familiares, amigos y amigas estos días de alegría y a demostrar, una vez más, que Armilla sabe celebrar con respeto y en buena convivencia» concluye la alcaldesa.

Ampliar Programa de fiestas Viernes 26 y sábado 27 de septiembre Muac Fest Viernes 26 de deptiembre 14:00 H: Feria de día Lugar: Plaza del Ayuntamiento. Con actuaciones musicales y exhibiciones a cargo de entidades locales Charanga La Yunka 18:00 H: Gran fiesta infantil Lugar: Plaza del Ayuntamiento y por la noche ¡nos vemos en la carpa municipal! con las orquestas: Vintash y Melodías Sábado 27 de Septiembre 11:00 H: Gran pasacalles musical a cargo: Asociación Musical San Isidro Armilla 13:00 H: Feria de día: La Banda del Capitán Inhumano 17:00 H: Fiesta infantil Family Fest Lugar: Virgilio Castilla Carmona 20:00 H: Música III Festival Flamenco Ciudad de Armilla con la actuación estelar de: Antonio Reyes Montoya y Jesús Méndez Lugar: Teatro Municipal de Armilla. y por la noche ¡nos vemos en la carpa municipal! con las orquestas: Tentación y Travesuras Domingo 28 de Septiembre Día del columpio. Los columpios de la feria serán durante todo el día a precios reducido. Además tendremos espacio columpios sin ruido De 19:00 A 21:00 H. 11.00 H: Fiesta familiar: Armilla Prix Lugar: Plaza y calle León 13:00 H: Feria de día Seguridad Social 18:00 H: Actividad infantil: Taller de cohetes de agua Lugar: Complejo Deportivo Rafael Machado Villar 19:00 A 01:00 H: Fiesta Joven Lugar: Sala Riff (Cerca Del Ferial) 22:30 H: Orquesta Milenium Lunes 29 de Septiembre 00:00 H: Salida de los Campanilleros de la Aurora. especial día sin cole Actividades de cuentacuentos, talleres y juegos Lugar: Plaza Santa Teresa 17:30 H: Fiesta infantil: gran merienda infantil Lugar: Carpa Municipal Actos Religiosos En Honor A San Miguel Arcángel 12:00 H: Celebración de la solemne eucaristía en honor a Nuestro Patrón San Miguel Arcángel 20:00 H: Procesión de la imagen de San Miguel Arcángel 00:00 H: Traca fin de fiestas San Miguel 2025

Temas

Armilla