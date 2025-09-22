Armilla arranca sus fiestas en honor a San Miguel con Muac Fest
Todo está preparado para que los armilleros disfruten al máximo desde el próximo viernes
Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:55
Esta localidad se encuentra a las puertas de sus fiestas en honor a San Miguel. Son días esperados, en los que la ciudad se transforma en un espacio de encuentro, convivencia y celebración compartida.
«Por eso os invito a que estas fiestas sean un paréntesis en el que prime lo que de verdad nos une: el orgullo de pertenecer a Armilla, el deseo de disfrutar en compañía y la voluntad de seguir construyendo juntos y juntas una ciudad segura, abierta y acogedora» comenta la alcaldesa, Loli Cañavate.
Desde la concejalía de Fiestas han trabajado para preparar un programa para todos los públicos. «En estos días no faltarán los momentos más tradicionales que nos identifican como pueblo, como la procesión de nuestro patrón San Miguel o la salida de los Campanilleros, que nos recuerdan el fervor y la fuerza de nuestras raíces. A la vez, contaremos con una programación variada, pensada para todas las edades, que hará que el recinto ferial, nuestras calles y nuestras plazas vuelvan a llenarse de vida».
Para disfrutar de unos días muy especiales se requiere la implicación de un gran número de personas. «Quiero agradecer la implicación de los trabajadores y trabajadoras municipales, de la Policía Local, de Protección Civil, del voluntariado de Puntos Violeta y de todas las personas y entidades que hacen posible estas celebraciones. Gracias a ellos, podemos garantizar unas fiestas libres y seguras, en las que la diversión y el buen ambiente sean protagonistas, y muy especialmente velar para que todas las mujeres puedan disfrutar sin miedo y con total libertad».
En Armilla, te esperan para vivir sus fiestas. «Os animo a participar plenamente en las Fiestas de San Miguel, a compartir con familiares, amigos y amigas estos días de alegría y a demostrar, una vez más, que Armilla sabe celebrar con respeto y en buena convivencia» concluye la alcaldesa.
Programa de fiestas
Viernes 26 y sábado 27 de septiembre
Muac Fest
Viernes 26 de deptiembre
14:00 H: Feria de día
Lugar: Plaza del Ayuntamiento. Con actuaciones musicales y exhibiciones a cargo de entidades locales Charanga La Yunka
18:00 H: Gran fiesta infantil
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
y por la noche ¡nos vemos en la carpa municipal! con las orquestas: Vintash y Melodías
Sábado 27 de Septiembre
11:00 H: Gran pasacalles musical a cargo: Asociación Musical San Isidro Armilla
13:00 H: Feria de día: La Banda del Capitán Inhumano
17:00 H: Fiesta infantil Family Fest
Lugar: Virgilio Castilla Carmona
20:00 H: Música III Festival Flamenco Ciudad de Armilla con la actuación estelar de: Antonio Reyes Montoya y Jesús Méndez
Lugar: Teatro Municipal de Armilla.
y por la noche ¡nos vemos en la carpa municipal! con las orquestas: Tentación y Travesuras
Domingo 28 de Septiembre
Día del columpio. Los columpios de la feria serán durante todo el día a precios reducido. Además tendremos espacio columpios sin ruido
De 19:00 A 21:00 H.
11.00 H: Fiesta familiar: Armilla Prix
Lugar: Plaza y calle León
13:00 H: Feria de día Seguridad Social
18:00 H: Actividad infantil: Taller de cohetes de agua
Lugar: Complejo Deportivo
Rafael Machado Villar
19:00 A 01:00 H: Fiesta Joven
Lugar: Sala Riff (Cerca Del Ferial)
22:30 H: Orquesta Milenium
Lunes 29 de Septiembre
00:00 H: Salida de los Campanilleros de la Aurora. especial día sin cole
Actividades de cuentacuentos, talleres y juegos
Lugar: Plaza Santa Teresa
17:30 H: Fiesta infantil: gran merienda infantil
Lugar: Carpa Municipal
Actos Religiosos En Honor A San Miguel Arcángel
12:00 H: Celebración de la solemne eucaristía en honor a Nuestro Patrón San Miguel Arcángel
20:00 H: Procesión de la imagen de San Miguel Arcángel
00:00 H: Traca fin de fiestas San Miguel 2025
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.