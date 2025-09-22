Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ayuntamiento informa

Armilla arranca sus fiestas en honor a San Miguel con Muac Fest

Todo está preparado para que los armilleros disfruten al máximo desde el próximo viernes

Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:55

Esta localidad se encuentra a las puertas de sus fiestas en honor a San Miguel. Son días esperados, en los que la ciudad se transforma en un espacio de encuentro, convivencia y celebración compartida.

«Por eso os invito a que estas fiestas sean un paréntesis en el que prime lo que de verdad nos une: el orgullo de pertenecer a Armilla, el deseo de disfrutar en compañía y la voluntad de seguir construyendo juntos y juntas una ciudad segura, abierta y acogedora» comenta la alcaldesa, Loli Cañavate.

Desde la concejalía de Fiestas han trabajado para preparar un programa para todos los públicos. «En estos días no faltarán los momentos más tradicionales que nos identifican como pueblo, como la procesión de nuestro patrón San Miguel o la salida de los Campanilleros, que nos recuerdan el fervor y la fuerza de nuestras raíces. A la vez, contaremos con una programación variada, pensada para todas las edades, que hará que el recinto ferial, nuestras calles y nuestras plazas vuelvan a llenarse de vida».

Para disfrutar de unos días muy especiales se requiere la implicación de un gran número de personas. «Quiero agradecer la implicación de los trabajadores y trabajadoras municipales, de la Policía Local, de Protección Civil, del voluntariado de Puntos Violeta y de todas las personas y entidades que hacen posible estas celebraciones. Gracias a ellos, podemos garantizar unas fiestas libres y seguras, en las que la diversión y el buen ambiente sean protagonistas, y muy especialmente velar para que todas las mujeres puedan disfrutar sin miedo y con total libertad».

En Armilla, te esperan para vivir sus fiestas. «Os animo a participar plenamente en las Fiestas de San Miguel, a compartir con familiares, amigos y amigas estos días de alegría y a demostrar, una vez más, que Armilla sabe celebrar con respeto y en buena convivencia» concluye la alcaldesa.

Programa de fiestas

Viernes 26 y sábado 27 de septiembre

Muac Fest

Viernes 26 de deptiembre

14:00 H: Feria de día

Lugar: Plaza del Ayuntamiento. Con actuaciones musicales y exhibiciones a cargo de entidades locales Charanga La Yunka

18:00 H: Gran fiesta infantil

Lugar: Plaza del Ayuntamiento

y por la noche ¡nos vemos en la carpa municipal! con las orquestas: Vintash y Melodías

Sábado 27 de Septiembre

11:00 H: Gran pasacalles musical a cargo: Asociación Musical San Isidro Armilla

13:00 H: Feria de día: La Banda del Capitán Inhumano

17:00 H: Fiesta infantil Family Fest

Lugar: Virgilio Castilla Carmona

20:00 H: Música III Festival Flamenco Ciudad de Armilla con la actuación estelar de: Antonio Reyes Montoya y Jesús Méndez

Lugar: Teatro Municipal de Armilla.

y por la noche ¡nos vemos en la carpa municipal! con las orquestas: Tentación y Travesuras

Domingo 28 de Septiembre

Día del columpio. Los columpios de la feria serán durante todo el día a precios reducido. Además tendremos espacio columpios sin ruido

De 19:00 A 21:00 H.

11.00 H: Fiesta familiar: Armilla Prix

Lugar: Plaza y calle León

13:00 H: Feria de día Seguridad Social

18:00 H: Actividad infantil: Taller de cohetes de agua

Lugar: Complejo Deportivo

Rafael Machado Villar

19:00 A 01:00 H: Fiesta Joven

Lugar: Sala Riff (Cerca Del Ferial)

22:30 H: Orquesta Milenium

Lunes 29 de Septiembre

00:00 H: Salida de los Campanilleros de la Aurora. especial día sin cole

Actividades de cuentacuentos, talleres y juegos

Lugar: Plaza Santa Teresa

17:30 H: Fiesta infantil: gran merienda infantil

Lugar: Carpa Municipal

Actos Religiosos En Honor A San Miguel Arcángel

12:00 H: Celebración de la solemne eucaristía en honor a Nuestro Patrón San Miguel Arcángel

20:00 H: Procesión de la imagen de San Miguel Arcángel

00:00 H: Traca fin de fiestas San Miguel 2025

Espacios grises

