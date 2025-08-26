Unas Fiestas Patronales que reflejan la identidad, la cultura y el alma de Santa Fe

M. D. M Granada Martes, 26 de agosto 2025, 09:30 Compartir

Santa Fe se encuentra ya inmersa en sus Fiestas Patronales en honor a San Agustín y, como suele ser habitual en esta importante ciudad granadina, el Ayuntamiento y su Concejalía de Fiestas no han escatimado en esfuerzos para ofrecer una programación de enorme contenido que no dejará indiferente a nadie. La agenda hasta este domingo vuelve a superarse con respecto a ediciones anteriores con una oferta que anuncia sorpresas para todos los miembros de la familia. Eso sí, respetando siempre las tradiciones más arraigadas y apostando por las nuevas generaciones gracias a la incorporación de espectáculos de mucho interés. Por ello, habrá todo un elenco de actividades infantiles, especialmente diseñadas para los pequeños de la casa (teatros, cuenta cuentos, magia…) y fiestas para los jóvenes. No faltará el Aquafest, el Gran Prix y esa diversión que se sentirá de forma permanente en las calles gracias a la Feria de Día, las charangas, la macrogymkana, los conciertos, las Carocas y Quintillas, los pasabares, las rutas del arroz, la atractiva oferta cultural (con exposiciones y apertura a monumentos) y los eventos deportivos que invitan a la unión y la participación.

Otra apuesta sugerente vendrá de la mano del Bingo Drag y sus bonos valorados en más de 5.000 euros. Todo un apoyo y respaldo a los comerciantes locales.

El legítimo orgullo por las raíces y por los mayores quedará reflejado en la tradicional Cena, acompañados por Iván Centenillo y Víctor Segovia, en la verbena municipal y en los tradicionales cultos en honor a San Agustín, con Triduo, Ofrenda Floral y Salida Procesional del Patrón.

Entre los cambios, son significativos los referentes a la oferta musical de la caseta municipal y el giro radical que experimentará el maravilloso espectáculo audiovisual de la Quema de El Penas, con una puesta en escena en la Plaza de España que promete fuertes emociones en la noche del miércoles.

De esta forma, se cumple una vez más el compromiso del Consistorio de mejorar año tras año la programación y ofrecer el mayor atractivo posible a sus vecinos y visitantes. También, para reflejar «la identidad, la cultura y el alma de Santa Fe», en palabras del alcalde del municipio, Juan Cobo Ortiz.

