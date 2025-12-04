ANPE Granada, elige a Daniel Muñoz González como nuevo presidente
El sindicato independiente de los docentes ANPE ha elegido a su nuevo Consejo Sindical Provincial
Jueves, 4 de diciembre 2025, 23:52
El sindicato independiente de los docentes ANPE ha elegido a su nuevo Consejo Sindical Provincial. Al frente de este nuevo Consejo estará Daniel Muñoz ... González, funcionario del cuerpo de maestros desde el año 1999. Junto a él, queda conformado el nuevo equipo. La vicepresidenta será Isabel López Medel; Ana Isabel Ortega Molina secretaria de Organización; Silvia Robles Dorador secretaria de Acción Sindical; la secretaria de Finanzas para Carolina Carbonell Van der Harst; el secretario de Formación será José Antonio Almenzar Mariscal; el secretario de Comunicación Jonatan Aguilar Cruz; la secretaria de Acción Social Raquel Arco Torres y la secretaria de Actas Sonia Palma Pérez.
Desde ANPE Granada se anuncia que se trabajará por mejorar la estabilidad normativa, una carrera profesional digna y el proyecto de avanzar en el diseño del futuro perfil de la profesión docente.
