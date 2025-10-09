Alcampo entrega más de 36.000 unidades en la quinta edición de su campaña de Recogida de Material Escolar

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:05 Compartir

Alcampo ha cerrado la quinta edición de su campaña solidaria de recogida de material escolar con la entrega de más de 36.000 unidades destinadas a familias en situación de vulnerabilidad, fruto de la colaboración entre la compañía y sus clientes.

Durante el periodo de campaña, desarrollado entre el 14 de agosto y el 10 de septiembre, los 69 centros participantes habilitaron puntos de recogida para facilitar la entrega de material escolar nuevo. Todo el material donado se ha destinado a entidades sociales del entorno de cada tienda, que serán las encargadas de distribuirlo entre familias con niños y niñas en edad escolar que más lo necesiten.

La campaña arrancó con una donación directa en especie por parte de Alcampo, valorada en más de 20.000 euros, equivalente a cerca de 20.000 unidades de material escolar. A esta aportación se han sumado las más de 17.000 unidades donadas por los clientes, entre las que se incluyen cuadernos, lápices, mochilas, rotuladores y carpetas, entre otros artículos.

En Andalucía, entre las aportaciones de Alcampo y de sus clientes, la compañía ha entregado más de 3.000 unidades de material escolar a entidades sociales de su entorno.

En conjunto, la compañía y sus clientes han contribuido con más de 36.000 unidades que permitirán a miles de familias afrontar la vuelta al cole en igualdad de oportunidades.

La campaña nació en 2021 con el objetivo de reducir las desigualdades y facilitar que todas las familias puedan afrontar la vuelta al cole en igualdad de condiciones.

En la cuarta edición, celebrada en 2024, se recogieron también más de 36.000 unidades entre las aportaciones de los clientes y la contribución directa de la compañía.

Desde su lanzamiento, la iniciativa ha permitido donar más de 271.000 unidades de material escolar, de las cuales 183.000 proceden de los clientes y 88.000 han sido aportadas directamente por Alcampo.

Esta acción se enmarca dentro del compromiso de la compañía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), concretamente el ODS 1 (Fin de la pobreza) y el ODS 4 (Educación de calidad), promovidos por Naciones Unidas.

Temas

Alcampo