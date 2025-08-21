Casas prefabricadas: innovación, rapidez y hogares sostenibles para todos y Servicios residenciales para nuestros mayores: cuidado, bienestar y calidad de vida

Las casas prefabricadas han dejado de ser una alternativa secundaria para convertirse en una opción cada vez más demandada dentro de las construcciones residenciales modernas. Su rapidez de montaje, costes ajustados y diseños personalizables las han posicionado como una solución atractiva para quienes buscan un hogar adaptado a sus necesidades.

En paralelo, las construcciones residenciales para mayores se han convertido en un sector en crecimiento, impulsado por la necesidad de ofrecer viviendas seguras, cómodas y accesibles a una población que valora la independencia, pero requiere espacios adaptados. La combinación de ambas tendencias da lugar a un modelo innovador: casas prefabricadas pensadas para personas mayores, que unen practicidad, accesibilidad y sostenibilidad en un mismo concepto.

Comenzamos con Antonio Sánchez, CEO de Custom Home, donde defiende que las casas prefabricadas y la construcción industrializada es una solución eficaz para aumentar el número de viviendas en España de forma más rápida y económica. Cuantas más viviendas prefabricadas se construyan, más accesibles serán los precios, facilitando que más familias accedan a una vivienda.

Antonio Sánchez, CEO de Custom Home

- ¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen?

- Contamos con experiencia en el sector de la construcción desde 1992 como jefes de obra en empresas de primer nivel. En 2006 fundamos nuestra propia constructora, inicialmente centrada en oficinas bancarias. Tras resistir la crisis de 2008, en 2012 detectamos un cambio en el mercado y apostamos por la fabricación industrializada como nueva línea de trabajo.

- ¿Cuáles son los principales servicios que ofrece? ¿Cuáles son los más demandados en la actualidad?

- Fabricamos viviendas mediante dos sistemas constructivos: contenedores marítimos transformados y estructuras modulares de acero con base de hormigón celular. Ambos cumplen con el Código Técnico de Edificación (CTE), por lo que pueden escriturarse e hipotecarse. Las construcciones son totalmente personalizables, ya sean de una o varias plantas, y destacan por su solidez y resistencia sísmica, al tratarse de estructuras monolíticas. Los contenedores soportan hasta 1000 kg/m² y el sistema modular se usa actualmente en rascacielos a nivel mundial.

La mayoría de los proyectos que hacemos son viviendas residenciales.

- La vivienda es un problema grave actualmente en nuestro país, ¿Cuáles consideras que son los motivos?

- El problema se debe a dos factores:

A) Administración pública: Por un lado, la Administración pública no ha liberado suelo urbano en décadas, encareciendo su precio, y los trámites para obtener licencias de obra son lentos y redundantes, con controles triplicados que retrasan los proyectos.

B) Sector de la construcción: el sector de la construcción enfrenta un aumento del 60 % en el coste de materiales desde 2019 y una grave escasez de mano de obra cualificada, ya que se ha infravalorado durante años a los oficios técnicos. Esto ralentiza las obras, eleva los precios y reduce la capacidad de construcción, agravando la falta de oferta y encareciendo aún más la vivienda.

- ¿Qué soluciones propones para eliminar el encarecimiento de las viviendas?

Si televisores, lavadoras o frigoríficos se fabricaran manualmente en talleres, su precio sería inasumible para muchas familias. Sin embargo, seguimos construyendo manualmente viviendas como hace 9.000 años.

El problema de vivienda se extiende globalmente y es llamativo que la mente humana ha sabido producir en masa camiones, coches, Lavadoras, etc. y no ha sido capaz en viviendas. Aunque hay intereses que frenan este avance, la tecnología es imparable y beneficiaría a muchos.

Industrializar la construcción es una necesidad. Ofrece viviendas dignas, ajustadas al poder adquisitivo de las personas. Además, los entornos de fabricación garantizan más calidad, condiciones de trabajo más seguras, procesos automatizados y una producción más rápida, eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

Esta es la vía para democratizar el acceso a la vivienda.

- Propone la construcción de viviendas de forma industrial, ¿En qué consiste y cómo eso beneficia a la sociedad?

- La construcción industrializada ya es una necesidad real. En 2025, el precio medio (incluyendo implantación) se sitúa en 1.200 €/m², y eso en sus primeras fases de desarrollo. Si se aplicara a gran escala como en la industria automotriz —con fábricas de 50.000 a 100.000 m²—, se podrían construir miles de viviendas al día, abaratar costes y facilitar el acceso a una vivienda digna.

Un ejemplo ilustrativo es Henry Ford: en 1908 un coche costaba 4.000 $, solo accesible para la élite. Tras crear la cadena de montaje en 1925, el modelo T pasó a costar 296 $, democratizando su acceso y transformando la movilidad familiar. La construcción industrializada puede lograr lo mismo con la vivienda: abaratar costes, aumentar disponibilidad y mejorar la calidad de vida.

- ¿Quiere destacar alguna otra cosa sobre el tema?

- Aunque el Banco de España estima una demanda de 600.000 viviendas, la necesidad real supera los 1.500.000 hogares, sin contar quienes solo pueden alquilar. En 2024 se construyeron apenas 112.000 viviendas nuevas, lo que evidencia un grave desequilibrio entre oferta y demanda. Esta escasez encarece el alquiler y la compra, dificulta la estabilidad familiar y aleja a muchas personas del acceso a una vivienda digna, debido a políticas ineficaces y a un modelo de construcción obsoleto.

En la industrialización está la solución para paliar el grave problema que hay de viviendas

Edades Almería

Al hilo de las casas prefabricadas y tras hablar con un experto como 'Custom Home', también es importante señalar la calidad de vida de nuestros mayores. Para continuar, hablamos con Edades Almería, un proyecto familiar nacido de una necesidad personal, que tras ocho años ofrece cuidados a domicilio, apoyo en el hogar y una tienda de ayudas técnicas, siempre con un enfoque cercano, comprometido y de calidad.

- ¿Cómo comenzó todo? Cuéntenos un poco sobre sus inicios y los valores que dieron vida a Edades Almería.

- Edades Almería nació hace ocho años de algo tan sencillo —y tan complejo— como una necesidad personal. En mi familia buscábamos una cuidadora para mi abuela y no sabíamos por dónde empezar. Esa sensación de no saber a quién recurrir, de falta de confianza o de referencias, nos hizo pensar: ¿y si hay muchas otras familias pasando por lo mismo?

Así nació este proyecto, con vocación de servicio, mucha cercanía y el objetivo de dar una respuesta profesional y humana a quienes buscan apoyo en casa. Poco a poco, fuimos creciendo, ganándonos la confianza de nuestros primeros clientes gracias al boca a boca. Hoy podemos decir con orgullo que hemos acompañado a una generación entera de mayores en Almería, y seguimos trabajando cada día con el mismo compromiso.

- ¿Qué servicios ofrecen actualmente? ¿Cuáles son los más demandados?

- Nuestros servicios giran en torno a tres áreas:

• Cuidado de personas mayores a domicilio.

• Cuidado de niños.

• Labores domésticas, como limpieza o asistencia en casa.

Además, contamos con una tienda de ayudas técnicas en Almería capital, donde asesoramos de forma personalizada y ofrecemos todo tipo de productos como camas articuladas, sillas de ruedas, grúas o andadores. Es un servicio muy valorado por las familias porque permite probar y encontrar lo que se necesita al mejor precio.

Actualmente, el cuidado de mayores a domicilio es el servicio más solicitado. Los hijos suelen contactarnos, buscando tranquilidad, confianza y, sobre todo, una persona adecuada. Para eso, contamos con nuestra propia bolsa de empleo, lo que nos permite conocer bien a los cuidadores y garantizar una buena conexión con las familias. Incluso facilitamos un primer encuentro en la oficina o en el propio domicilio.

- ¿Qué ventajas ofrece el cuidado a domicilio frente a una residencia?

Mantenerse en casa supone conservar la autonomía, intimidad y rutinas. Esto, emocionalmente, tiene un impacto positivo. El hogar es un espacio de identidad y seguridad, y poder envejecer en él, con ayuda, es un derecho que defendemos.

Además, el cuidado a domicilio permite una atención más personalizada, ajustada a horarios, necesidades y preferencias. Y también facilita a las familias seguir presentes, sin tener que renunciar a su trabajo o responsabilidades.

- ¿Qué son las ayudas técnicas y cómo pueden facilitar el día a día?

- Son productos que mejoran la autonomía de la persona y alivian la carga física del cuidador. Desde camas articuladas o grúas para movilización, hasta productos sencillos como bastones, barandillas o sillas de baño.

En nuestra tienda no solo vendemos: asesoramos, escuchamos y proponemos la mejor solución. Además, muchos productos pueden alquilarse por periodos cortos, algo útil tras una operación o recuperaciones temporales. No hace falta trámites legales para adquirirlos.

- ¿Cómo se está incorporando la tecnología al cuidado en casa?

- Cada vez más. Desde sistemas de teleasistencia, sensores de movimiento o caídas, hasta recordatorios de medicación o pulseras de localización para personas con Alzheimer.

La clave es usar la tecnología como aliada, nunca como sustituto. En Edades Almería estamos atentos a las herramientas que puedan ayudar a mejorar la calidad del servicio y la seguridad en el hogar.

- ¿Qué mensaje le gustaría enviar a las familias que aún no se han decidido a pedir ayuda?

- Muchas veces se espera a una situación límite para dar el paso, y eso no debería ser así. Prevenir y actuar a tiempo mejora la calidad de vida de la familia.

En Edades Almería no solo cuidamos a la persona mayor, sino también a la familia, quitando de encima trámites, gestiones y preocupaciones. Estamos aquí para escuchar, orientar y acompañar. De forma cercana, clara y profesional.

Puedes conocer más información de nosotros en nuestras redes sociales @edadesalmeria.