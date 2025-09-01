«Ahora tengo un sueldo fijo en un trabajo que me gusta y que me permite vivir como realmente yo quiero vivir»

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:16 Compartir

Es difícil saber con exactitud cuántas vidas ha cambiado esta academia en sus 32 años de historia. El pasado curso, sólo en oposiciones docentes, casi mil aspirantes formados en Tecnoszubia lograron su plaza; 1 de cada 7 plazas en Andalucía fue para un alumno de este centro. Son líderes en la comunidad desde hace décadas y sus resultados en otras zonas como Castilla-La Mancha, Madrid, Valencia o Asturias no paran de mejorar cada año.

«En Tecnoszubia te enseñan a opositar

Para la expansión de Tecnoszubia por todo el territorio nacional ha sido clave su modalidad online, pero también unos preparadores que ponen el foco en el acompañamiento humano y en otros aspectos que no siempre se tienen en cuenta. «Antes de venir a Tecnoszubia sentía que me habían enseñado a ser maestra, pero no a ser opositora. Al poco de llegar, hicimos un simulacro y me quedé en blanco, no era capaz de avanzar. Ese día me dieron herramientas para que, tenga los nervios que tenga, supiera qué hacer». Lo cuenta Raquel Moreno, con plaza en Educación Infantil gracias a una nota final de un 8,98.

Es Gabi, uno de sus preparadores, el que ella considera «su tabla de salvación» durante el proceso. «Él me dijo: así trabajamos nosotros, de esta manera tienes que estudiar. Me habló de la importancia de poner en el examen lo que yo vivía día a día en el aula como maestra interina. Que no pusiera utopías, que fuera realista y que pensara que los miembros del tribunal, al final, son compañeros míos y les gusta verse reflejados en mi trabajo», añade.

«Tuve muy claro desde pequeño que quería ser profesor»

Aprobar con plaza unas oposiciones es una tarea complicada, pero si te preparas en Tecnoszubia parece que las opciones se multiplican: «Cuando conocí a mis preparadores entendí la fama de la academia: son increíbles, se nota el tiempo de experiencia», reconoce Francisco López, con plaza recién conseguida en Geografía e Historia. Todavía no ha asimilado la noticia de que ya es funcionario, pero con emoción recuerda que siempre soñó con la docencia: «Tuve muy claro desde pequeño que quería ser profesor».

«Teníamos simulacros semanales: llegamos al examen con seguridad»

En Tecnoszubia presumen de contar con temarios de primer nivel y preparadores cuidadosamente seleccionados por la dirección del centro, pero también de un método: procuran que el aspirante conozca los trucos y detalles del proceso, que sepa lo que se encontrará el día del examen y que, al final, pierda el miedo a todo lo que rodea a las pruebas. Para ello, una de las claves son los simulacros. Pablo Rodríguez, con plaza en Filosofía, lo resume: «Cuando llegué, me fijé en el ritmo de trabajo: en los simulacros semanales, que me daban seguridad y me ayudaban a saber todo lo que me esperaba en el mes de junio cuando me presentara al examen».

Para Pablo, que estuvo en modalidad online durante todo el curso y ha sacado un 9,56 en la convocatoria, el suyo fue el mejor preparador posible que puede tener alguien que aspira a ser profesor de Filosofía. «Los consejos de Daniel me han permitido ir mucho más allá de lo que podría haber ido en otra academia, con otro preparador o preparándome las oposiciones por mi cuenta».

«Es un cambio increíble en mi vida: vivir sola, tener estabilidad económica»

La de Ana Buendía es la historia de muchos jóvenes: parte de su entorno, de sus amigos, buscando trabajo o en paro; y ella, pese a su formación, en una situación de incertidumbre. Así, en la búsqueda de unas condiciones dignas, se embarca en las oposiciones: «Buscaba tener libertad, una estabilidad económica, un trabajo estable el resto de mi vida, algo que muchísima gente no tiene, sobre todo ahora mismo».

Ahora, tras prepararse en este centro, celebra haber conseguido una plaza como profesora de Matemáticas en Andalucía. Y, con ella, «un cambio increíble; un buen sueldo fijo que me permitirá vivir sola, vivir como yo realmente quiero vivir».

«Los preparadores creían en mí»

Llegar al examen sabiendo lo que vales como docente y que te mereces la plaza como la que más. Eso es lo que sintió Beatriz Aranda, con plaza en Inglés (Magisterio), cuando llegó al aula donde se celebraban las pruebas de sus oposiciones. «Durante mi formación, yo sentí que mis preparadores en Tecnoszubia creían mucho en mí. Siempre, cuando entregaba algo que había elaborado, ya fuera la programación, las unidades, lo que sea, me felicitaban, me decían que era una gran candidata a obtener la plaza. Estoy muy contenta de que hayan confiado tanto en mí y de todo el tiempo que han invertido en nosotras, ya no solo en las clases, sino en las tutorías online, en esas correcciones tan detalladas», concluye.

