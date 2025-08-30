«Una academia increíble»: los alumnos de Tecnoszubia consiguen cerca de mil plazas por toda España

Sábado, 30 de agosto 2025, 23:25 Compartir

Los aspirantes de toda España a una plaza como maestro o profesor miran, cada año, hacia Granada. Lo hacen desde que están cursando la carrera o el máster del profesorado, cuando escuchan, por parte de compañeros y profesores, las bondades de un centro de estudios histórico: «Si vas a opositar, tienes que ir a Tecnoszubia porque es increíble». Así lo cuenta Lucía Quijano, con una plaza recién conseguida en Educación Musical tras presentarse en Andalucía a las oposiciones docentes de este año.

Como Lucía, cerca de mil aspirantes a maestros o profesores han obtenido su plaza en 2025 formándose, tanto online como presencial, en Tecnoszubia Oposiciones. Desde la academia celebran otro curso con unos resultados que sorprenden: de las 6.803 adjudicadas en Andalucía, sus alumnos y alumnas han conseguido casi el 14% del total, 905 plazas. Así, 1 de cada 7 plazas ha sido para un alumno o alumna de Tecnoszubia. En otras comunidades como Navarra, Asturias, Castilla-La Mancha, Madrid o Murcia también tienen alumnos que lo han conseguido, lo que acerca la cifra total a mil alumnos con plaza.

«Me prepararon para ser lo más original posible»

Lucía Quijano añade que el 9,3 que ha sacado en la nota final y que le ha supuesto la plaza como maestra de Educación Musical (especialidad en la que los alumnos de Tecnoszubia ha conseguido el 23% de plazas de toda Andalucía), no podría haber llegado sin la ayuda de Lidia, su preparadora. «Nos da una atención muy personalizada, damos los temas de forma conjunta en grupo y los supuestos prácticos, pero luego ella nos prepara individualmente; optimiza nuestra programación y nuestra unidad para que sea lo más original posible», explica.

«El temario es buenísimo; en Tecnoszubia te ayudan a destacar»

Se nota cuando una opositora se prepara en Tecnoszubia. Su temario, reconocido por la comunidad de opositores como uno de los mejores, permite al alumno brillar. Repasa Noelia Carbelo, con plaza como profesora de Lengua y Literatura, cómo en el centro ponen el foco en que el aspirante destaque: «Al final, en una oposición no basta con hacerlo bien, sino que hay que destacar, que el tribunal no se aburra contigo».

Para conseguirlo, en Tecnoszubia insisten en la personalización, corrigiendo con detalle programaciones didácticas y motivando a los alumnos a exponer una y otra vez. «Mis preparadores buscaban que todos los que estábamos en clase nos diferenciáramos; eso ha sido determinante para que consiga mi plaza», dice Noelia.

«Ahora me planteo viajar, tener un coche o una vivienda»

En tiempos de precariedad laboral para los jóvenes, las oposiciones emergen como solución. Así lo entendió Jesús Servián, bioquímico, máster en Industria Alimentaria… y desencantado con el mundo de la investigación. «Decidí optar por las oposiciones porque en lo mío vi poca estabilidad». Ahora tiene plaza como profesor de Biología y Geología (en esta especialidad, los alumnos de Tecnoszubia han conseguido el 35% de plazas de toda Andalucía). Con una «alegría inmensa», ahora cuenta que podrá permitirse «viajar, tener un coche o una vivienda; cierta independencia con respecto a mis padres», celebra.

«Cuando ves a un alumno de Tecnoszubia exponer…»

¿Es Tecnoszubia una academia exigente? Reconoce Humberto Trujillo, con plaza como maestro de Pedagogía Terapéutica en las oposiciones de este año tras prepararse online en el centro, que el nivel allí es «muy alto». «La primera vez que vi exponer a alguien allí, yo pensé que había un salto de nivel muy grande a lo que yo estaba acostumbrado... y yo supe que era el lugar correcto. Vi que las exposiciones orales se trabajaban muy bien y también que desde el principio hacían simulacros». Para estar a la altura, Humberto se apoyó en sus preparadoras: «Ana e Isa han sido las que han estado conmigo desde el principio. Yo notaba que eran muy exigentes, pero es que es como tienen que ser las preparadoras; te transmiten seguridad y disciplina».

«Siempre hubo gestos de cariño y palabras de tranquilidad»

Y, junto con la exigencia, el abrazo del equipo de Tecnoszubia. Es una cuestión, la del trato humano de la academia, que saca a relucir Beatriz Sánchez, con plaza en la especialidad de Primaria: «Para mí es como si hubieran sido parte de mi familia; recuerdo a Miguel Ángel, que me decía que cómo podía tener tantísimas inseguridades si él podía ver en mí cosas tan buenas. En los días que venía a la academia siempre hubo gestos de cariño y palabras de tranquilidad».

«Nos conocimos en la carrera, continuamos en Tecnoszubia y hemos llegado la plaza juntos»

La de Pablo y Anabel, ambos con plaza como maestros de Educación Física, es una historia especial. Se conocieron en la carrera, se convirtieron en compañeros inseparables, decidieron emprender juntos la preparación en Tecnoszubia y este año han conseguido los dos su plaza: «Hemos llegado a la meta de la mano».

La red de apoyo que se genera en torno a la academia es, en muchos casos, determinante. «Nuestra preparación ha sido individual... pero es cierto que entre nosotros encontrábamos ese apoyo, ese pilar fundamental», subrayan. Para ellos, la academia ha sido una liberación: «Liberas tensión, dejas el espacio de estudio en la casa, conoces a otros que pasan por lo mismo que tú».

Y en su proceso, estos alumnos no se olvidan de la importancia que ha tenido Gabi, su preparador. «Ha sido el mejor profesor que hemos tenido en nuestra vida, y ya no solo a nivel profesional, es que se ha preocupado por nosotros como personas. Él y su equipo, cada uno especializado en un área de la oposición, Álvaro con los supuestos, Lorena con la parte de programación y Manu con los temas, nos han dado una formación que ha conseguido llegar al más mínimo detalle».

