El «mejor antídoto» contra la despoblación son sus empresas La Asociación Intersectorial de Empresarios de la Comarca de Guadix celebra su evento en el que reconoce a veteranos empresarios y emprendedores que hacen crecer la economía en el norte de la provincia de Granada

La Asociación Intersectorial de Empresarios de la Comarca de Guadix celebró su evento anual en el que reconoce a veteranos empresarios y emprendedores que hacen crecer la economía de la zona. La gala empresarial intersectorial 2025 reunió a empresarios y autoridades políticas en un acto que sirvió para aplaudir a los galardonados y también para compartir proyectos e inquietudes. Fue en el Teatro Mira de Amescua en donde José Ignacio Hervás, presidente de la Asociación Intersectorial de Empresarios Comarca de Guadix, acompañado de la junta directiva recibió a los invitados.

El premio al emprendimiento joven 2025 fue para la clínica de podología Valengo. Y, ya desde su presentación se dejó clara el valor de estos jóvenes y lo que significa poner en marcha un negocio. Recordó la asociación, en la presentación, que «no hay mejor antídoto contra la despoblación que contar con valientes que se la juegan por el territorio». Porque emprender y poner en marcha una empresa es «jugársela, y confiar en uno mismo. Y si esos valientes además son jóvenes formados que deciden quedarse en su pueblo y montar una empresa, aquí nos tienen para apoyarlos en lo que necesiten».

El galardón estuvo justificado con unas palabras reivindicativas: «Por su valentía de apostar por emprender en su pueblo, dar vida a un local, creer en su proyecto y prestar, además, un servicio esencial en toda la comarca». Esos jóvenes, que recogieron el premio, fueron Alberto Valenzuela Rodríguez y Guillermo Gómez Fernández.

El reconocimiento social, por su parte, fue para el maestro José María Ortiz Valero, por su compromiso con «este territorio y esta sociedad, su amor por nuestra cultura, nuestro patrimonio material e inmaterial, su enorme generosidad y su inagotable energía». Ha dejado huella en cientos de personas que a lo largo de su vida han compartido con él su compromiso con su territorio y esta sociedad.

El premio mujer empresaria fue para Conchi Salmerón de Talleres Rubio Dólar, SL El presentador dijo: «Hay una larga lista de sustantivos femeninos que aparecen de forma recurrente en los textos de esta gala asociados al emprendimiento, la valentía, la visión, la estrategia, la innovación, la seguridad, todos femeninos, y de todos los cuales hace gala nuestra premiada de esta noche, además de otros que la hacen aún más grande como amistad, asociación y cooperación».

No fueron las únicas. Estuvieron acompañadas de otras palabras aún más emotivas en la justificación del reconocimiento: «Cuando conoces a Conchi, en un territorio tan falto de emprendimiento como este, lo que deseas es que Conchi se multiplique, porque necesitamos muchas más 'Conchis', y para ello tenemos que educar a nuestras jóvenes también en liderazgo, en capacitarlas para emprender, y avanzar hacia una sociedad que de verdad valore y facilite esa igualdad. Por eso, la Asociación Intersectorial de Empresarios otorga este premio a la innovación, y mujer empresaria, a Conchi Salmerón Hernández, para que nos sirva de ejemplo a todos los hombres y mujeres de esta comarca».

Por último, el premio a la trayectoria empresarial fue para Antonio Rodríguez Cascales, promotor de Horneados y Fritos El Elefante Rosa, SLU, por «todo lo aportado a esta comarca en empleo, desarrollo e inversión, y haber sabido gestionar su empresa para que crezca y sea rentable a lo largo de décadas».

Paco Pleguezuelos fue el encargado de presentar una gala de «empresarios y empresarias, ideada y promovida por empresarios y empresarias para visibilizar la importancia de las empresas en nuestra sociedad y premiar los proyectos empresariales más relevantes del territorio, para mostrarles nuestra gratitud y reconocimiento por lo que nos aportan. Pero queríamos también aprovechar esta gala para reconocer la labor y el compromiso de personas de esta comarca con la cultura, el deporte, la igualdad de oportunidades, la justicia social, la cooperación, y otros nobles valores que nos enriquecen como sociedad y de los que nos sentimos, también, muy orgullosos».

La Junta reconoce a la cooperativa La Palma por su innovación La cooperativa La Palma está de enhorabuena y también están «orgullosos» de recibir el reconocimiento en los XIX Premios Andalucía de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural 2025. Fue el pasado día 25, que, según informan en sus espacios online, «vivimos un acto especialmente significativo para nuestra cooperativa. La Junta de Andalucía nos ha distinguido en los XIX Premios Andalucía de Agricultura, Pesca y Agua, un reconocimiento que pone en valor el esfuerzo, la constancia y la capacidad de innovar del sector agroalimentario andaluz». El evento estuvo presidido por el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, y contó con la presencia de Pilar Miranda, alcaldesa de Huelva así como con Carmen Lidia Reyes, delegada de Agricultura de Granada. Una ceremonia que volvió a resaltar «la fortaleza» del sector y el papel esencial que desempeñan quienes trabajan cada día para que Andalucía siga siendo sinónimo de calidad, sabor y sostenibilidad. La Palma, con una facturación anual cercana a los 150 millones de euros –que asciende a unos 165 millones si se incluyen otras actividades de la cooperativa– es un referente del sector en el mercado nacional e internacional. Su producción total ronda las 70.000 toneladas. Impulsada en 1973 por un grupo de agricultores, es líder nacional y referente europeo. Proyecta ampliar sus instalaciones y acciones en innovación. Ha creado productos listos para consumir, transformados y envasados de cuarta y quinta gama. En los premios, en su intervención, el consejero destacó el «talento, la pasión y el compromiso» de los galardonados, y puso en valor especialmente el premio a la innovación concedido a La Palma, según informó la cooperativa. Un reconocimiento que refleja «el trabajo desarrollado tanto en nuestras explotaciones agrarias como en nuestra planta de manipulado, donde la mejora continua, la digitalización y la apuesta por nuevas tecnologías forman parte esencial de nuestro modelo productivo». Este galardón es, ante todo, para «nuestros agricultores y agricultoras y para todos los trabajadores y trabajadoras con cuyo esfuerzo diario garantizan la excelencia y sostenibilidad de nuestras producciones y hacen posible que sigamos avanzando con solidez, calidad y visión de futuro». La cooperativa dio las gracias a la Junta de Andalucía por «este reconocimiento y por su impulso al sector agroalimentario andaluz».

