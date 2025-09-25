Cooperativismo andaluz: motor de exportación y desarrollo

Fran Hidalgo Granada Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:14 Compartir

Andalucía se ha consolidado como líder nacional en exportaciones agroalimentarias, con más de 9.200 millones de euros en el primer semestre de 2025. Un logro sustentado, en gran medida, en el trabajo de miles de cooperativas que vertebran el territorio y generan riqueza. Granada, con 244 millones en ventas exteriores de frutas y hortalizas entre enero y mayo, es un claro ejemplo de cómo el cooperativismo impulsa la competitividad internacional y garantiza la soberanía alimentaria.

Entre las protagonistas del suplemento destaca Granada La Palma, con sede en Carchuna, que exporta el 75 % de su producción a 35 países y se ha posicionado como referente en tomates cherry y productos innovadores. Su plan estratégico incluye expansión en Almería y apuesta por variedades diferenciadoras como el tomate Ananas o el pimiento sin semillas.

En Loja, la cooperativa San Isidro combina tradición e innovación con más de sesenta años de historia. Su espárrago verde tiene como destino principal el norte de Europa, mientras que busca internacionalizar aún más su aceite de oliva virgen extra, con presencia en ferias de prestigio como Anuga o SIAL.

También sobresale El Grupo SCA, integrada en Unica Group, con 58 millones de kilos de producción anual y fuerte orientación al mercado internacional, especialmente Alemania y Reino Unido. Su apuesta por productos con valor añadido, como el pepino mini o el tomate cherry de colores, refleja la capacidad de adaptación a las nuevas demandas de consumo.

Por último, la cooperativa Centro Sur, en Huétor Tájar, reafirma el papel del espárrago como emblema del poniente granadino. Con presencia en 27 países y planes de ampliación de instalaciones, su producto con Indicación Geográfica Protegida se ha convertido en referente europeo.

