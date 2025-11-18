Directo | España manda con gol de Dani Olmo

Secciones
Clasificación Mundial Fase de grupos. Jornada 10 M18/11 · Árbitro: Felix Zwayer
España
20:45h.
1
-
0
Turquía
Dani Olmo (3')
Min. 35
ESP
TUR
Gol! Min 3'
Gol de Dani Olmo
Tarjeta amarilla Min 11'
Deniz Gül ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpìsa
Martes, 18 de noviembre 2025, 20:25
34'
Remate parado. Orkun Kökçü (Turquía) remate con la derecha desde fuera del área.
32'
Mikel Merino (España) ha recibido una falta en la banda derecha.
32'
Falta de Baris Yilmaz (Turquía).
31'
Corner,España. Corner cometido por Altay Bayindir.
31'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Dani Olmo (España) remate con la derecha desde fuera del área.
30'
Corner,España. Corner cometido por Altay Bayindir.
30'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Dani Olmo (España) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Yéremy Pino.
27'
Se reanuda el partido.
27'
El juego está detenido debido a una lesión Pau Cubarsí (España).
25'
Falta de Mikel Merino (España).
25'
Samet Akaydin (Turquía) ha recibido una falta en la zona defensiva.
24'
Corner,España. Corner cometido por Merih Demiral.
24'
Remate rechazado de Yéremy Pino (España) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Mikel Oyarzabal.
23'
Fuera de juego, Turquía. Zeki Çelik intentó un pase en profundidad pero Irfan Kahveci estaba en posición de fuera de juego.
20'
Remate fallado por Mikel Oyarzabal (España) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho.
19'
Falta de Deniz Gül (Turquía).
19'
Mikel Merino (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
18'
Fuera de juego, España. Aleix García intentó un pase en profundidad pero Yéremy Pino estaba en posición de fuera de juego.
17'
Yéremy Pino (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
17'
Falta de Salih Özcan (Turquía).
16'
Remate fallado por Aleix García (España) remate con la derecha desde fuera del área.
15'
Remate fallado por Mikel Oyarzabal (España) remate con la izquierda desde el centro del área.
14'
Se reanuda el partido.
13'
El juego está detenido debido a una lesión Aymeric Laporte (España).
12'
Deniz Gül (Turquía) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
12'
Aymeric Laporte (España) ha recibido una falta en campo contrario.
12'
Falta de Deniz Gül (Turquía).
9'
Remate rechazado de Fabián Ruiz (España) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Mikel Oyarzabal.
8'
Falta de Mikel Oyarzabal (España).
8'
Ferdi Kadioglu (Turquía) ha recibido una falta en la zona defensiva.
4'
¡Gooooool! España 1, Turquía 0. Dani Olmo (España) remate con la derecha a quemarropa desde el lado izquierdo.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Luis de la Fuente
4-3-3
Unai Simón
portero
Marcos Llorente
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Aymeric Laporte
defensa
Marc Cucurella
defensa
Mikel Merino
centrocampista
Aleix García
centrocampista
Fabián Ruiz
centrocampista
Yéremy Pino
Delantero
Mikel Oyarzabal
Delantero
Dani Olmo
Delantero
Vincenzo Montella
5-4-1
Altay Bayindir
portero
Zeki Çelik
defensa
Samet Akaydin
defensa
Merih Demiral
defensa
Çaglar Söyüncü
defensa
Ferdi Kadioglu
defensa
Irfan Kahveci
centrocampista
Salih Özcan
centrocampista
Orkun Kökçü
centrocampista
Baris Yilmaz
centrocampista
Deniz Gül
Delantero
76%
ESP
24%
TUR
|1
|Goles
|0
|3
|Remates a puerta
|1
|3
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|7
|Asistencias
|1
|2
|Faltas cometidas
|4
|
