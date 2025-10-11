Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Clasificación Mundial Fase de grupos. Jornada 7 S11/10 · Árbitro: Manfredas Lukjancukas

Escudo Spain

España

20:45h.

1

-

0

Georgia

Escudo Georgia

  • Yeremi Pino (23')

Min. 24

[ALTERNATIVE TEXT]

ESP

[ALTERNATIVE TEXT]

GEO

Gol! Min 23'

Gol de Yeremi Pino

Tarjeta amarilla Min 10'

Pedro Porro ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Mundial | Clasificación

Yéremy Pino marca el primero para España

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:18

Icono24'

¡Gooooool! España 1, Georgia 0. Yéremy Pino (España) remate con la derecha desde muy cerca tras un saque de esquina.

Icono24'

Corner,España. Corner cometido por Giorgi Gocholeishvili.

Icono23'

Pedro Porro (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono23'

Falta de Giorgi Gocholeishvili (Georgia).

Icono22'

Falta de Mikel Merino (España).

Icono22'

Giorgi Kochorashvili (Georgia) ha recibido una falta en la zona defensiva.

21'

Se reanuda el partido.

20'

El juego está detenido debido a una lesión Otar Kiteishvili (Georgia).

20'

El juego está detenido debido a una lesión Yéremy Pino (España).

Icono20'

Yéremy Pino (España) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono20'

Falta de Otar Kiteishvili (Georgia).

Icono18'

Remate fallado por Mikel Oyarzabal (España) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo tras un saque de esquina.

Icono18'

Corner,España. Corner cometido por Lasha Dvali.

Icono18'

Remate rechazado de Ferran Torres (España) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Pedri.

Icono17'

Remate rechazado de Pedro Porro (España) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Pedri.

Icono14'

Remate fallado por Martín Zubimendi (España) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda tras un saque de esquina.

Icono14'

Corner,España. Corner cometido por Saba Goglichidze.

Icono11'

Pedro Porro (España) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono11'

Falta de Pedro Porro (España).

Icono11'

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) ha recibido una falta en campo contrario.

7'

Revisión del VAR: España Penalti.

Icono6'

Ferran Torres (España) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono6'

Falta de Giorgi Kochorashvili (Georgia).

Icono3'

Corner,España. Corner cometido por Giorgi Mamardashvili.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Luis de la Fuente

4-3-3

Alineación

Unai Simón

portero

Pedro Porro

defensa

Robin Le Normand

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Marc Cucurella

defensa

Mikel Merino

centrocampista

Martín Zubimendi

centrocampista

Pedro González López

centrocampista

Mikel Oyarzabal

Delantero

Ferran Torres

Delantero

Yéremy Pino

Delantero

Willy Sagnol

5-3-2

Alineación

Giorgi Mamardashvili

portero

Otar Kakabadze

defensa

Saba Goglichidze

defensa

Guram Kashia

defensa

Lasha Dvali

defensa

Giorgi Gocholeishvili

defensa

Otar Kiteishvili

centrocampista

Giorgi Kochorashvili

centrocampista

Anzor Mekvabishvili

centrocampista

Georges Mikautadze

Delantero

Khvicha Kvaratskhelia

Delantero

Estadísticas

81,4%

GEO

ESP

18,6%

GEO

GEO

1 Goles 0
1 Remates a puerta 0
2 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
4 Asistencias 0
2 Faltas cometidas 2

