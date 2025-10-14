Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Clasificación Mundial Fase de grupos. Jornada 8 M14/10 · Árbitro: Willy Delajod

Escudo Spain

España

20:45h.

Bulgaria

Escudo Bulgaria
ESP

BGR

Mundial | Clasificación

Directo | España - Bulgaria

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 14 de octubre 2025, 20:14

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Luis de la Fuente

4-3-3

Alineación

Unai Simón

portero

Pedro Porro

defensa

Robin Le Normand

defensa

Aymeric Laporte

defensa

Alejandro Grimaldo

defensa

Mikel Merino

centrocampista

Martín Zubimendi

centrocampista

Pedro González López

centrocampista

Mikel Oyarzabal

Delantero

Samu Aghehowa

Delantero

Álex Baena

Delantero

4-3-3

Alineación

Svetoslav Vutsov

portero

Dimitar Velkovski

defensa

Atanas Chernev

defensa

Petko Hristov

defensa

Martin Georgiev

defensa

Stanislav Shopov

centrocampista

Filip Krastev

centrocampista

Ilia Gruev

centrocampista

Radoslav Kirilov

Delantero

Kiril Despodov

Delantero

Martin Minchev

Delantero

Estadísticas

0%

BGR

ESP

0%

BGR

BGR

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

