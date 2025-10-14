Directo | España - Bulgaria

Secciones
Clasificación Mundial Fase de grupos. Jornada 8 M14/10 · Árbitro: Willy Delajod
España
20:45h.
Bulgaria
ESP
BGR
Colpisa
Martes, 14 de octubre 2025, 20:14
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Luis de la Fuente
4-3-3
Unai Simón
portero
Pedro Porro
defensa
Robin Le Normand
defensa
Aymeric Laporte
defensa
Alejandro Grimaldo
defensa
Mikel Merino
centrocampista
Martín Zubimendi
centrocampista
Pedro González López
centrocampista
Mikel Oyarzabal
Delantero
Samu Aghehowa
Delantero
Álex Baena
Delantero
4-3-3
Svetoslav Vutsov
portero
Dimitar Velkovski
defensa
Atanas Chernev
defensa
Petko Hristov
defensa
Martin Georgiev
defensa
Stanislav Shopov
centrocampista
Filip Krastev
centrocampista
Ilia Gruev
centrocampista
Radoslav Kirilov
Delantero
Kiril Despodov
Delantero
Martin Minchev
Delantero
0%
ESP
0%
BGR
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
