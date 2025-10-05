Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

LaLiga EA Sports Jornada 8 D05/10 · Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz

Escudo Sevilla Fútbol Club

Sevilla

16:15h.

1

-

0

FC Barcelona

Escudo Fútbol Club Barcelona

  • Alexis (12')

Min. 17

SEV

BAR

Gol! Min 12'

Gol de Alexis

Tarjeta amarilla Min 15'

Gerard Martín Langreo ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 8

Directo | Alexis Sánchez adelanta al Sevilla de penalti

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 5 de octubre 2025, 15:57

Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Gerard Martín (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

José Ángel Carmona (Sevilla) ha recibido una falta en la banda derecha.

Falta de Gerard Martín (Barcelona).

Remate rechazado de Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Pedri.

¡Gooooool! Sevilla 1, Barcelona 0. Alexis Sánchez (Sevilla) convirtió el penalti remate con la derecha.

12'

Penalti a favor del Sevilla. Isaac Romero sufrió falta en el área.

11'

Decisión del VAR: No Fue Penalti Sevilla.

10'

Penalti cometido por Ronald Araujo (Barcelona) tras una falta dentro del área.

Falta de Ronald Araujo (Barcelona).

Rubén Vargas (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Corner,Sevilla. Corner cometido por Gerard Martín.

Fuera de juego, Sevilla. Gabriel Suazo intentó un pase en profundidad pero Djibril Sow estaba en posición de fuera de juego.

Empieza primera parte.

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Matías Almeyda

4-2-3-1

Alineación

Odysseas Vlachodimos

portero

José Ángel Carmona

defensa

César Azpilicueta

defensa

Marcos do Nascimento Teixeira

defensa

Gabriel Suazo

defensa

Lucien Agoumé

centrocampista

Batista Mendy

centrocampista

Alexis Sánchez

centrocampista

Djibril Sow

centrocampista

Rubén Vargas

centrocampista

Isaac Romero

Delantero

Hansi Flick

4-2-3-1

Alineación

Wojciech Szczesny

portero

Jules Koundé

defensa

Ronald Araujo

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Gerard Martín

defensa

Pedro González López

centrocampista

Frenkie de Jong

centrocampista

Marcus Rashford

centrocampista

Dani Olmo

centrocampista

Ferran Torres

centrocampista

Robert Lewandowski

Delantero

Estadísticas

60,3%

BAR

SEV

39,7%

BAR

BAR

1 Goles 0
1 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 2

