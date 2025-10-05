Directo | Alexis Sánchez adelanta al Sevilla de penalti

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 8 D05/10 · Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz
Sevilla
16:15h.
1
-
0
FC Barcelona
Alexis (12')
Min. 17
SEV
BAR
Gol! Min 12'
Gol de Alexis
Tarjeta amarilla Min 15'
Gerard Martín Langreo ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Domingo, 5 de octubre 2025, 15:57
17'
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
16'
Gerard Martín (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
16'
José Ángel Carmona (Sevilla) ha recibido una falta en la banda derecha.
16'
Falta de Gerard Martín (Barcelona).
15'
Remate rechazado de Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Pedri.
13'
¡Gooooool! Sevilla 1, Barcelona 0. Alexis Sánchez (Sevilla) convirtió el penalti remate con la derecha.
12'
Penalti a favor del Sevilla. Isaac Romero sufrió falta en el área.
11'
Decisión del VAR: No Fue Penalti Sevilla.
10'
Penalti cometido por Ronald Araujo (Barcelona) tras una falta dentro del área.
8'
Falta de Ronald Araujo (Barcelona).
8'
Rubén Vargas (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.
3'
Corner,Sevilla. Corner cometido por Gerard Martín.
3'
Fuera de juego, Sevilla. Gabriel Suazo intentó un pase en profundidad pero Djibril Sow estaba en posición de fuera de juego.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Matías Almeyda
4-2-3-1
Odysseas Vlachodimos
portero
José Ángel Carmona
defensa
César Azpilicueta
defensa
Marcos do Nascimento Teixeira
defensa
Gabriel Suazo
defensa
Lucien Agoumé
centrocampista
Batista Mendy
centrocampista
Alexis Sánchez
centrocampista
Djibril Sow
centrocampista
Rubén Vargas
centrocampista
Isaac Romero
Delantero
Hansi Flick
4-2-3-1
Wojciech Szczesny
portero
Jules Koundé
defensa
Ronald Araujo
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Gerard Martín
defensa
Pedro González López
centrocampista
Frenkie de Jong
centrocampista
Marcus Rashford
centrocampista
Dani Olmo
centrocampista
Ferran Torres
centrocampista
Robert Lewandowski
Delantero
60,3%
SEV
39,7%
BAR
|1
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|2
|
