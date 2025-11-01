Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

LaLiga EA Sports Jornada 11 S01/11 · Árbitro: Mateo Busquets Ferrer

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

Real Madrid

21:00h.

3

-

0

Valencia

Escudo Valencia Club de Fútbol

  • Kylian Mbappé (18')

  • Kylian Mbappé (30')

  • Jude Bellingham (43')

Min. 52

[ALTERNATIVE TEXT]

RMA

[ALTERNATIVE TEXT]

VAL

Gol! Min 18'

Gol de Kylian Mbappé

Gol! Min 30'

Gol de Kylian Mbappé

Gol! Min 43'

Gol de Jude Bellingham

Tarjeta amarilla Min 35'

Tchouaméni ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 11

Bellingham firma el tercero del Real Madrid

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:43

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Alineación y estadísticas

Xabi Alonso

4-3-3

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Federico Valverde

defensa

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

Dean Huijsen

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Arda Güler

centrocampista

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Jude Bellingham

centrocampista

Franco Mastantuono

Delantero

Kylian Mbappé

Delantero

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

Delantero

Carlos Corberán

4-4-2

Alineación

Julen Agirrezabala

portero

Thierry Rendall Correia

defensa

César Tárrega

defensa

José Manuel Arias Copete

defensa

José Gayà

defensa

Diego López

centrocampista

Baptiste Santamaría

centrocampista

José Luis García Vayá

centrocampista

Luis Rioja

centrocampista

Arnaut Danjuma

Delantero

Lucas Beltrán

Delantero

Estadísticas

62,8%

VAL

RMA

37,2%

VAL

VAL

3 Goles 0
9 Remates a puerta 0
1 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
9 Asistencias 1
7 Faltas cometidas 4

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Bellingham firma el tercero del Real Madrid

Bellingham firma el tercero del Real Madrid