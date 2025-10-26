Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

LaLiga EA Sports Jornada 10 D26/10 · Árbitro: César Soto Grado

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

Real Madrid

16:15h.

FC Barcelona

Escudo Fútbol Club Barcelona
[ALTERNATIVE TEXT]

RMA

[ALTERNATIVE TEXT]

BAR

Jornada 10

Directo | El Madrid sale con Camavinga en el once y el Barcelona sin Araujo

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 26 de octubre 2025, 15:28

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Xabi Alonso

4-4-2

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Federico Valverde

defensa

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

Dean Huijsen

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Arda Güler

centrocampista

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Eduardo Camavinga

centrocampista

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

centrocampista

Jude Bellingham

Delantero

Kylian Mbappé

Delantero

Hansi Flick

4-3-3

Alineación

Wojciech Szczesny

portero

Jules Koundé

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Eric García

defensa

Alejandro Balde

defensa

Pedro González López

centrocampista

Frenkie de Jong

centrocampista

Fermín López

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

Delantero

Ferran Torres

Delantero

Marcus Rashford

Delantero

Estadísticas

0%

BAR

RMA

0%

BAR

BAR

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Directo | El Madrid sale con Camavinga en el once y el Barcelona sin Araujo

Directo | El Madrid sale con Camavinga en el once y el Barcelona sin Araujo