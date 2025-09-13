Directo | Mbappé aprovecha el regalo de Goti para hacer el primero

Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
LaLiga EA Sports Jornada 4 S13/09 · Árbitro: Jesús Gil Manzano
Real Sociedad
16:15h.
0
-
1
Real Madrid
Min. 21
Kylian Mbappé (11')
RSO
RMA
Tarjeta amarilla Min 5'
Zubeldia ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Gol! Min 11'
Gol de Kylian Mbappé
Colpisa
Madrid
Sábado, 13 de septiembre 2025, 15:51
19'
Falta de Pablo Marín (Real Sociedad).
19'
Éder Militão (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
18'
Remate fallado por Ander Barrenetxea (Real Sociedad) remate con la derecha desde fuera del área.
17'
Remate rechazado de Duje Caleta-Car (Real Sociedad) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Sergio Gómez con un centro al área.
17'
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Álvaro Carreras.
15'
Kylian Mbappé (Real Madrid) remata poste, remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
12'
¡Gooooool! Real Sociedad 0, Real Madrid 1. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
12'
Falta de Sergio Gómez (Real Sociedad).
12'
Brahim Díaz (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
9'
Remate parado. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde muy cerca.
6'
Igor Zubeldia (Real Sociedad) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
5'
Éder Militão (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
5'
Falta de Igor Zubeldia (Real Sociedad).
5'
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Álvaro Carreras.
4'
Remate rechazado de Pablo Marín (Real Sociedad) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Gonçalo Guedes.
2'
Fuera de juego, Real Madrid. Dani Carvajal intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
2'
Falta de Mikel Goti (Real Sociedad).
2'
Dani Ceballos (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Sergio Francisco
4-2-3-1
Álex Remiro
portero
Aritz Elustondo
defensa
Igor Zubeldia
defensa
Duje Caleta-Car
defensa
Sergio Gómez
defensa
Jon Gorrotxategi
centrocampista
Pablo Marín
centrocampista
Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes
centrocampista
Mikel Goti
centrocampista
Ander Barrenetxea
centrocampista
Mikel Oyarzabal
Delantero
Xabi Alonso
4-2-3-1
Thibaut Courtois
portero
Dani Carvajal
defensa
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
Dean Huijsen
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Dani Ceballos
centrocampista
Brahim Díaz
centrocampista
Arda Güler
centrocampista
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
centrocampista
Kylian Mbappé
Delantero
45%
RSO
55%
RMA
|0
|Goles
|1
|0
|Remates a puerta
|2
|1
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|1
|3
|Asistencias
|2
|4
|Faltas cometidas
|0
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.