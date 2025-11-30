Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

LaLiga EA Sports Jornada 14 D30/11 · Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea

Escudo Girona Fútbol Club

Girona

21:00h.

1

-

0

Real Madrid

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

  • Azzedine Ounahi (44')

Min. 58

GIR

RMA

Gol! Min 44'

Gol de Azzedine Ounahi

Tarjeta amarilla Min 41'

Gazzaniga ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 14

Directo | Ounahi adelanta al Girona tras el gol anulado a Mbappé

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:39

Alineación y estadísticas

Míchel Sánchez

4-2-3-1

Alineación

Paulo Gazzaniga

portero

Hugo Rincón

defensa

Arnau Martínez

defensa

Vitor de Oliveira Nunes dos Reis

defensa

Álex Moreno

defensa

Iván Martín

centrocampista

Axel Witsel

centrocampista

Viktor Tsygankov

centrocampista

Azzedine Ounahi

centrocampista

Bryan Gil

centrocampista

Vladyslav Vanat

Delantero

Xabi Alonso

4-3-3

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Trent Alexander-Arnold

defensa

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

Antonio Rüdiger

defensa

Fran García

defensa

Federico Valverde

centrocampista

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Jude Bellingham

centrocampista

Eduardo Camavinga

Sustituto

Kylian Mbappé

Delantero

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

Delantero

Estadísticas

42,5%

RMA

GIR

57,5%

RMA

RMA

1 Goles 0
3 Remates a puerta 2
2 Remates fuera 6
0 Remates al palo 0
6 Asistencias 11
3 Faltas cometidas 7

