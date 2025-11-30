Directo | Ounahi adelanta al Girona tras el gol anulado a Mbappé

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 14 D30/11 · Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea
Girona
21:00h.
1
-
0
Real Madrid
Azzedine Ounahi (44')
Min. 58
GIR
RMA
Gol! Min 44'
Gol de Azzedine Ounahi
Tarjeta amarilla Min 41'
Gazzaniga ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:39
58'
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
58'
Falta de Azzedine Ounahi (Girona).
57'
Remate parado. Vladyslav Vanat (Girona) remate con la derecha desde el centro del área.
56'
Remate fallado por Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
55'
Falta de Eduardo Camavinga (Real Madrid).
55'
Hugo Rincón (Girona) ha recibido una falta en la banda derecha.
54'
Se reanuda el partido.
54'
El juego está detenido debido a una lesión Éder Militão (Real Madrid).
54'
Remate parado. Éder Militão (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área.
54'
Remate fallado por Éder Militão (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Trent Alexander-Arnold con un centro al área.
49'
Fran García (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
49'
Falta de Hugo Rincón (Girona).
46'
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Eduardo Camavinga con un pase de cabeza.
Empieza segunda parte Girona 1, Real Madrid 0.
45'
Cambio en Real Madrid, entra al campo Eduardo Camavinga sustituyendo a Arda Güler.
45'+5'
Final primera parte, Girona 1, Real Madrid 0.
45'+2'
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
45'+2'
Axel Witsel (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
45'
¡Gooooool! Girona 1, Real Madrid 0. Azzedine Ounahi (Girona) remate con la derecha desde el centro del área.
44'
Remate fallado por Bryan Gil (Girona) remate con la izquierda desde fuera del área tras un contraataque.
42'
Paulo Gazzaniga (Girona) ha visto tarjeta amarilla.
42'
Revisión del VAR: Real Madrid Gol (Kylian Mbappé).
40'
GOL ANULADO POR EL VAR: Kylian Mbappé (Real Madrid) ha marcado pero tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador.
40'
Mano de Kylian Mbappé (Real Madrid).
40'
Remate rechazado de Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
38'
Remate parado. Éder Militão (Real Madrid) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho.
38'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Álex Moreno.
38'
Remate rechazado de Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
38'
Remate rechazado de Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Vinícius Júnior.
32'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Álex Moreno.
32'
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Federico Valverde.
30'
Falta de Álex Moreno (Girona).
30'
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
29'
Corner,Girona. Corner cometido por Fran García.
27'
Remate fallado por Azzedine Ounahi (Girona) remate con la derecha desde fuera del área.
26'
Remate parado por bajo a la izquierda. Viktor Tsygankov (Girona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Azzedine Ounahi.
25'
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
25'
Vladyslav Vanat (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
23'
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
20'
Azzedine Ounahi (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
20'
Falta de Éder Militão (Real Madrid).
20'
Azzedine Ounahi (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
20'
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
17'
Falta de Trent Alexander-Arnold (Real Madrid).
17'
Bryan Gil (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
16'
Remate fallado por Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
14'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Hugo Rincón.
11'
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
9'
Remate fallado por Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
2'
Remate rechazado de Viktor Tsygankov (Girona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Hugo Rincón.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Míchel Sánchez
4-2-3-1
Paulo Gazzaniga
portero
Hugo Rincón
defensa
Arnau Martínez
defensa
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis
defensa
Álex Moreno
defensa
Iván Martín
centrocampista
Axel Witsel
centrocampista
Viktor Tsygankov
centrocampista
Azzedine Ounahi
centrocampista
Bryan Gil
centrocampista
Vladyslav Vanat
Delantero
Xabi Alonso
4-3-3
Thibaut Courtois
portero
Trent Alexander-Arnold
defensa
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
Antonio Rüdiger
defensa
Fran García
defensa
Federico Valverde
centrocampista
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Jude Bellingham
centrocampista
Eduardo Camavinga
Sustituto
Kylian Mbappé
Delantero
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
Delantero
42,5%
GIR
57,5%
RMA
|1
|Goles
|0
|3
|Remates a puerta
|2
|2
|Remates fuera
|6
|0
|Remates al palo
|0
|6
|Asistencias
|11
|3
|Faltas cometidas
|7
|
