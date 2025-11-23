Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

LaLiga EA Sports Jornada 13 D23/11 · Árbitro: Francisco José Hernández Maeso

Escudo Elche Club de Fútbol

Elche

21:00h.

0

-

0

Real Madrid

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

Min. 46

[ALTERNATIVE TEXT]

ELC

[ALTERNATIVE TEXT]

RMA

Jornada 13

Directo | El Madrid se estanca en el Martínez Valero

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:25

Alineación y estadísticas

Eder Sarabia

5-3-2

Alineación

Iñaki Peña

portero

Héctor Fort

defensa

Álvaro Núñez

defensa

David Affengruber

defensa

Victor Chust

defensa

Germán Valera

defensa

Grady Diangana

centrocampista

Marc Aguado

centrocampista

Aleix Febas

centrocampista

Rafa Mir

Delantero

André Miguel Valente da Silva

Delantero

Xabi Alonso

3-4-1-2

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Raúl Asencio

defensa

Dean Huijsen

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Trent Alexander-Arnold

centrocampista

Arda Güler

centrocampista

Dani Ceballos

centrocampista

Fran García

centrocampista

Jude Bellingham

Delantero

Rodrygo Silva de Goes

Delantero

Kylian Mbappé

Delantero

Estadísticas

46,2%

RMA

ELC

53,8%

RMA

RMA

0 Goles 0
3 Remates a puerta 2
2 Remates fuera 4
0 Remates al palo 0
5 Asistencias 8
4 Faltas cometidas 3

