Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

LaLiga EA Sports Jornada 12 D09/11 · Árbitro: Javier Alberola Rojas

Escudo Real Club Celta de Vigo

Celta

21:00h.

0

-

0

FC Barcelona

Escudo Fútbol Club Barcelona

Min. 6

[ALTERNATIVE TEXT]

CEL

[ALTERNATIVE TEXT]

BAR

Jornada 12

Directo | Celta - Barça

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:41

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Alineación y estadísticas

Claudio Giráldez

3-4-3

Alineación

Ionut Radu

portero

Manu Fernández

defensa

Carl Starfelt

defensa

Marcos Alonso

defensa

Óscar Mingueza

centrocampista

Hugo Sotelo

centrocampista

Moriba Kourouma Kourouma

centrocampista

Sergio Carreira

centrocampista

Ferran Jutglà

Delantero

Borja Iglesias

Delantero

Pablo Durán

Delantero

Hansi Flick

4-3-3

Alineación

Wojciech Szczesny

portero

Eric García

defensa

Ronald Araujo

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Alejandro Balde

defensa

Frenkie de Jong

centrocampista

Dani Olmo

centrocampista

Fermín López

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

Delantero

Robert Lewandowski

Delantero

Marcus Rashford

Delantero

Estadísticas

32,1%

BAR

CEL

67,9%

BAR

BAR

0 Goles 0
0 Remates a puerta 1
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
4 Faltas cometidas 0

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Directo | Celta - Barça

Directo | Celta - Barça