Directo | Betis - Barcelona

LaLiga EA Sports Jornada 15 S06/12 · Árbitro: Francisco José Hernández Maeso
Real Betis
18:30h.
FC Barcelona
BET
BAR
Colpisa
Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:10
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Manuel Pellegrini
4-2-3-1
Álvaro Valles
portero
Aitor Ruibal
defensa
Marc Bartra
defensa
Natan Bernardo de Souza
defensa
Valentín Gómez
defensa
Sergi Altimira
centrocampista
Marc Roca
centrocampista
Antony Matheus dos Santos
centrocampista
Pablo Fornals
centrocampista
Abde Ezzalzouli
centrocampista
Cucho Hernández
Delantero
Hansi Flick
4-2-3-1
Joan García
portero
Jules Koundé
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Gerard Martín
defensa
Alejandro Balde
defensa
Eric García
centrocampista
Pedro González López
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
centrocampista
Roony Bardghji
centrocampista
Marcus Rashford
centrocampista
Ferran Torres
Delantero
0%
BET
0%
BAR
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
