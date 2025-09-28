Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

LaLiga EA Sports Jornada 7 D28/09 · Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández

Escudo Fútbol Club Barcelona

FC Barcelona

18:30h.

0

-

0

Real Sociedad

Escudo Real Sociedad de Fútbol

Min. 17

[ALTERNATIVE TEXT]

BAR

[ALTERNATIVE TEXT]

RSO

Jornada 7

Directo | Barça - Real Sociedad

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:16

Icono15'

Fuera de juego, Real Sociedad. Álvaro Odriozola intentó un pase en profundidad pero Gonçalo Guedes estaba en posición de fuera de juego.

15'

Se reanuda el partido.

14'

El juego está detenido debido a una lesión Pablo Marín (Real Sociedad).

Icono10'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Álex Remiro.

Icono10'

Remate parado. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono10'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Duje Caleta-Car.

Icono9'

Remate fallado por Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) remate de cabeza desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Gonçalo Guedes con un centro al área tras botar una falta.

Icono8'

Falta de Gerard Martín (Barcelona).

Icono8'

Pablo Marín (Real Sociedad) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono6'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Gonçalo Guedes.

Icono5'

Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono5'

Falta de Beñat Turrientes (Real Sociedad).

Icono3'

Dro Fernández (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono3'

Falta de Beñat Turrientes (Real Sociedad).

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Hansi Flick

4-3-3

Alineación

Wojciech Szczesny

portero

Jules Koundé

defensa

Eric García

defensa

Andreas Christensen

defensa

Gerard Martín

defensa

Pedro González López

centrocampista

Frenkie de Jong

centrocampista

Dani Olmo

centrocampista

Roony Bardghji

delantero

Robert Lewandowski

delantero

Marcus Rashford

delantero

Sergio Francisco

4-3-3

Alineación

Álex Remiro

portero

Jon Aramburu

defensa

Igor Zubeldia

defensa

Duje Caleta-Car

defensa

Sergio Gómez

delantero

Carlos Soler

centrocampista

Jon Gorrotxategi

centrocampista

Brais Méndez

centrocampista

Takefusa Kubo

delantero

Mikel Oyarzabal

delantero

Ander Barrenetxea

delantero

Estadísticas

86,9%

RSO

BAR

13,1%

RSO

RSO

Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Faltas cometidas

Espacios grises

