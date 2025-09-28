Directo | Barça - Real Sociedad

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 7 D28/09 · Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández
FC Barcelona
18:30h.
0
-
0
Real Sociedad
Min. 17
BAR
RSO
Colpisa
Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:16
15'
Fuera de juego, Real Sociedad. Álvaro Odriozola intentó un pase en profundidad pero Gonçalo Guedes estaba en posición de fuera de juego.
15'
Se reanuda el partido.
14'
El juego está detenido debido a una lesión Pablo Marín (Real Sociedad).
10'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Álex Remiro.
10'
Remate parado. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.
10'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Duje Caleta-Car.
9'
Remate fallado por Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) remate de cabeza desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Gonçalo Guedes con un centro al área tras botar una falta.
8'
Falta de Gerard Martín (Barcelona).
8'
Pablo Marín (Real Sociedad) ha recibido una falta en la banda derecha.
6'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Gonçalo Guedes.
5'
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
5'
Falta de Beñat Turrientes (Real Sociedad).
3'
Dro Fernández (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
3'
Falta de Beñat Turrientes (Real Sociedad).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Hansi Flick
4-3-3
Wojciech Szczesny
portero
Jules Koundé
defensa
Eric García
defensa
Andreas Christensen
defensa
Gerard Martín
defensa
Pedro González López
centrocampista
Frenkie de Jong
centrocampista
Dani Olmo
centrocampista
Roony Bardghji
delantero
Robert Lewandowski
delantero
Marcus Rashford
delantero
Sergio Francisco
4-3-3
Álex Remiro
portero
Jon Aramburu
defensa
Igor Zubeldia
defensa
Duje Caleta-Car
defensa
Sergio Gómez
delantero
Carlos Soler
centrocampista
Jon Gorrotxategi
centrocampista
Brais Méndez
centrocampista
Takefusa Kubo
delantero
Mikel Oyarzabal
delantero
Ander Barrenetxea
delantero
86,9%
BAR
13,1%
RSO
|Goles
|Remates a puerta
|Remates fuera
|Remates al palo
|Asistencias
|Faltas cometidas
|
