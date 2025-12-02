Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

LaLiga EA Sports Jornada 19 M02/12 · Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea

Escudo Fútbol Club Barcelona

FC Barcelona

21:00h.

Atlético

Escudo Club Atlético de Madrid
BAR

ATM

Jornada 19

Directo | Barcelona - Atlético

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:34

Alineación y estadísticas

Hansi Flick

4-3-3

Alineación

Joan García

portero

Jules Koundé

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Gerard Martín

defensa

Alejandro Balde

defensa

Pedro González López

centrocampista

Eric García

centrocampista

Dani Olmo

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

Delantero

Robert Lewandowski

Delantero

Raphael Dias Belloli

Delantero

Diego Simeone

4-2-3-1

Alineación

Jan Oblak

portero

Nahuel Molina

defensa

José María Giménez

defensa

Clément Lenglet

defensa

Dávid Hancko

defensa

Johnny Cardoso

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Giuliano Simeone

centrocampista

Álex Baena

centrocampista

Nico González

centrocampista

Julián Alvarez

Delantero

Estadísticas

0%

ATM

BAR

0%

ATM

ATM

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

