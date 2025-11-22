Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

LaLiga EA Sports Jornada 13 S22/11 · Árbitro: José María Sánchez Martínez

Escudo Fútbol Club Barcelona

FC Barcelona

16:15h.

1

-

0

Athletic

Escudo Athletic Club

  • Lewandowski (3')

Min. 26

[ALTERNATIVE TEXT]

BAR

[ALTERNATIVE TEXT]

ATH

Gol! Min 3'

Gol de Lewandowski

Jornada 13

Lewandowski hace el primer gol en el regreso al Camp Nou para adelantar al Barça

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 22 de noviembre 2025, 15:45

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Alineación y estadísticas

Hansi Flick

4-3-3

Alineación

Joan García

portero

Jules Koundé

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Eric García

defensa

Gerard Martín

defensa

Fermín López

centrocampista

Dani Olmo

centrocampista

Ferran Torres

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

Delantero

Robert Lewandowski

Delantero

Alejandro Balde

Delantero

Ernesto Valverde

4-2-3-1

Alineación

Unai Simón

portero

Andoni Gorosabel

defensa

Dani Vivian

defensa

Aymeric Laporte

defensa

Yuri Berchiche

defensa

Íñigo Ruíz de Galarreta

centrocampista

Mikel Jauregizar

centrocampista

Alex Berenguer

centrocampista

Oihan Sancet

centrocampista

Nico Williams

centrocampista

Unai Gómez

Delantero

Estadísticas

65,9%

ATH

BAR

34,1%

ATH

ATH

1 Goles 0
3 Remates a puerta 0
1 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
2 Asistencias 4
2 Faltas cometidas 2

