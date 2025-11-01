Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

LaLiga EA Sports Jornada 11 S01/11 · Árbitro: Francisco José Hernández Maeso

Escudo Club Atlético de Madrid

Atlético

16:15h.

Sevilla

Escudo Sevilla Fútbol Club
[ALTERNATIVE TEXT]

ATM

[ALTERNATIVE TEXT]

SEV

Jornada 11

Directo | Atlético - Sevilla

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 1 de noviembre 2025, 15:59

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Alineación y estadísticas

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Marcos Llorente

defensa

José María Giménez

defensa

Dávid Hancko

defensa

Matteo Ruggeri

defensa

Giuliano Simeone

centrocampista

Jorge Resurrección Merodio

centrocampista

Álex Baena

centrocampista

Nico González

centrocampista

Alexander Sørloth

Delantero

Julián Alvarez

Delantero

Matías Almeyda

4-2-3-1

Alineación

Odysseas Vlachodimos

portero

José Ángel Carmona

defensa

César Azpilicueta

defensa

Marcos do Nascimento Teixeira

defensa

Gabriel Suazo

defensa

Batista Mendy

centrocampista

Djibril Sow

centrocampista

Juanlu Sánchez

centrocampista

Gerard Fernández Castellano

centrocampista

Rubén Vargas

centrocampista

Isaac Romero

Delantero

Estadísticas

0%

SEV

ATM

0%

SEV

SEV

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Directo | Atlético - Sevilla

Directo | Atlético - Sevilla