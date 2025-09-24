Directo | Atlético - Rayo Vallecano

Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
LaLiga EA Sports Jornada 6 X24/09 · Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández
Atlético
21:30h.
1
-
1
Rayo
Julián Alvarez (14')
Min. 47
Chavarría (45')
ATM
RAY
Gol! Min 14'
Gol de Julián Alvarez
Gol! Min 45'
Gol de Chavarría
Colpisa
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:13
45'+3'
Final primera parte, Atlético de Madrid 1, Rayo Vallecano 1.
45'+2'
Javi Galán (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+2'
Falta de Andrei Ratiu (Rayo Vallecano).
45'+1'
¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Rayo Vallecano 1. Pep Chavarría (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde fuera del área.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
43'
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Marcos Llorente.
42'
Falta de Pablo Barrios (Atlético de Madrid).
42'
Iván Balliu (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la banda derecha.
40'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Pep Chavarría.
40'
Falta de Pablo Barrios (Atlético de Madrid).
40'
Isi Palazón (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
39'
Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.
36'
Koke (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
36'
Falta de Isi Palazón (Rayo Vallecano).
36'
Robin Le Normand (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
36'
Falta de Alemão (Rayo Vallecano).
35'
Remate fallado por Alemão (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde el centro del área.
32'
Remate fallado por Isi Palazón (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde fuera del área tras un saque de esquina.
32'
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Marcos Llorente.
31'
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Javi Galán.
29'
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Marcos Llorente intentó un pase en profundidad pero Nahuel Molina estaba en posición de fuera de juego.
27'
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Dávid Hancko intentó un pase en profundidad pero Javi Galán estaba en posición de fuera de juego.
23'
Remate fallado por Robin Le Normand (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área tras un saque de esquina.
23'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Jozhua Vertrouwd.
22'
Remate fallado por Florian Lejeune (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde el centro del área tras un saque de esquina.
21'
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Dávid Hancko.
17'
Falta de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
17'
Fran Pérez (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
15'
¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Rayo Vallecano 0. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.
12'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Iván Balliu.
12'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Augusto Batalla.
12'
Remate parado. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la derecha muy escorado desde la derecha.
7'
Se reanuda el partido.
7'
El juego está detenido debido a una lesión Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
7'
Fuera de juego, Rayo Vallecano. Unai López intentó un pase en profundidad pero Alemão estaba en posición de fuera de juego.
6'
Falta de Koke (Atlético de Madrid).
6'
Isi Palazón (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
5'
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Dávid Hancko intentó un pase en profundidad pero Javi Galán estaba en posición de fuera de juego.
3'
Falta de Conor Gallagher (Atlético de Madrid).
3'
Óscar Valentín (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la banda derecha.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Diego Simeone
5-3-2
Jan Oblak
portero
Nahuel Molina
defensa
Marcos Llorente
defensa
Robin Le Normand
defensa
Dávid Hancko
defensa
Javi Galán
defensa
Pablo Barrios
centrocampista
Jorge Resurrección Merodio
centrocampista
Conor Gallagher
centrocampista
Antoine Griezmann
Delantero
Julián Alvarez
Delantero
Iñigo Pérez
4-4-2
Augusto Batalla
portero
Iván Balliu
defensa
Florian Lejeune
defensa
Jozhua Vertrouwd
defensa
Pep Chavarría
defensa
Andrei Ratiu
centrocampista
Óscar Valentín
centrocampista
Unai López
centrocampista
Fran Pérez
centrocampista
Isi Palazón
Delantero
Alexandre Zurawski
Delantero
59,7%
ATM
40,3%
RAY
|1
|Goles
|1
|2
|Remates a puerta
|1
|2
|Remates fuera
|3
|0
|Remates al palo
|0
|4
|Asistencias
|3
|5
|Faltas cometidas
|3
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.