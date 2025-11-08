Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

LaLiga EA Sports Jornada 12 S08/11 · Árbitro: Jesús Gil Manzano

Escudo Club Atlético de Madrid

Atlético

18:30h.

1

-

1

Levante

Escudo Levante Unión Deportiva

  • Adrián de la Fuente (11')

Min. 34

  • Manu Sánchez (20')

[ALTERNATIVE TEXT]

ATM

[ALTERNATIVE TEXT]

LEV

Gol! Min 11'

Gol de Adrián de la Fuente

Gol! Min 20'

Gol de Manu Sánchez

Jornada 12

Directo | Atlético - Levante

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 8 de noviembre 2025, 18:05

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Alineación y estadísticas

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Marcos Llorente

defensa

José María Giménez

defensa

Dávid Hancko

defensa

Matteo Ruggeri

defensa

Giuliano Simeone

centrocampista

Jorge Resurrección Merodio

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Álex Baena

centrocampista

Alexander Sørloth

Delantero

Julián Alvarez

Delantero

Julián Calero

4-4-2

Alineación

Mathew Ryan

portero

Jeremy Toljan

defensa

Adrián de la Fuente

defensa

Matías Moreno

defensa

Manu Sánchez

defensa

Carlos Álvarez

centrocampista

Unai Elgezabal

centrocampista

Kervin Arriaga

centrocampista

Jon Olasagasti

centrocampista

Roger Brugué

Delantero

Karl Edouard Blaise Etta Eyong

Delantero

Estadísticas

73,7%

LEV

ATM

26,3%

LEV

LEV

1 Goles 1
2 Remates a puerta 1
1 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
5 Asistencias 1
1 Faltas cometidas 3

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Directo | Atlético - Levante

Directo | Atlético - Levante