LaLiga EA Sports Jornada 19 X03/12 · Árbitro: Jesús Gil Manzano

Escudo Athletic Club

Athletic

19:00h.

0

-

2

Real Madrid

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

Min. 48

  • Kylian Mbappé (6')

  • Camavinga (41')

ATH

RMA

Gol! Min 6'

Gol de Kylian Mbappé

Gol! Min 41'

Gol de Camavinga

Jornada 19

Directo | Camavinga marca el segundo del Real Madrid en San Mamés

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:38

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Alineación y estadísticas

Ernesto Valverde

4-1-4-1

Alineación

Unai Simón

portero

Íñigo Lekue

defensa

Dani Vivian

defensa

Aymeric Laporte

defensa

Adama Boiro

defensa

Alejandro Rego

centrocampista

Alex Berenguer

centrocampista

Mikel Jauregizar

centrocampista

Íñigo Ruíz de Galarreta

centrocampista

Nico Williams

centrocampista

Gorka Guruzeta

Delantero

Xabi Alonso

4-2-3-1

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Trent Alexander-Arnold

defensa

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

Antonio Rüdiger

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Eduardo Camavinga

centrocampista

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Federico Valverde

centrocampista

Jude Bellingham

centrocampista

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

centrocampista

Kylian Mbappé

Delantero

Estadísticas

35,4%

RMA

ATH

64,6%

RMA

RMA

0 Goles 2
3 Remates a puerta 5
1 Remates fuera 4
0 Remates al palo 1
4 Asistencias 6
6 Faltas cometidas 2

