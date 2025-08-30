Directo | Alavés - Atlético

Secciones
Sábado, 30 de agosto 2025, 16:47
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Eduardo Coudet
4-3-3
Antonio Sivera
portero
Jonathan Castro Otto
defensa
Facundo Garcés
defensa
Nahuel Tenaglia
defensa
Moussa Diarra
defensa
Pablo Ibáñez
centrocampista
Antonio Blanco
centrocampista
Carles Aleñá
centrocampista
Carlos Vicente
Delantero
Toni Martínez
Delantero
Jon Guridi
Delantero
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
defensa
Robin Le Normand
defensa
Clément Lenglet
defensa
Dávid Hancko
defensa
Giuliano Simeone
centrocampista
Johnny Cardoso
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Thiago Almada
centrocampista
Alexander Sørloth
Delantero
Julián Alvarez
Delantero
0%
ALA
0%
ATM
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
