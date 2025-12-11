Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 6 J11/12 · Árbitro: Goga Kikacheishvili

Escudo GNK Dinamo Zagreb

D. Zagreb

18:45h.

0

-

3

Real Betis

Escudo Real Betis Balompié

Min. 58

  • Sergi Domínguez (30')

  • Riquelme (33')

  • Antony (37')

[ALTERNATIVE TEXT]

DIN

[ALTERNATIVE TEXT]

BET

Gol! Min 30'

Gol de Sergi Domínguez

Gol! Min 33'

Gol de Riquelme

Gol! Min 37'

Gol de Antony

Tarjeta amarilla Min 31'

Valentín Gómez ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 54'

Nelson Deossa ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Fase grupos | Jornada 6

Directo | Dinamo de Zagreb - Betis

Minuto a minuto

Colpisa

Jueves, 11 de diciembre 2025, 18:43

Alineación y estadísticas

Mario Kovacevic

4-3-3

Alineación

Ivan Filipovic

portero

Niko Galesic

Sustituto

Sergi Domínguez

defensa

Scott McKenna

defensa

Bruno Goda

defensa

Dejan Ljubicic

centrocampista

Josip Misic

centrocampista

Marko Soldo

centrocampista

Fran Topic

Delantero

Sandro Kulenovic

Sustituto

Cardoso Pinto Mandume Varela

Sustituto

Manuel Pellegrini

4-2-3-1

Alineación

Álvaro Valles

portero

Ángel Ortiz

defensa

Diego Llorente

defensa

Natan Bernardo de Souza

defensa

Valentín Gómez

defensa

Nelson Deossa

centrocampista

Sergi Altimira

centrocampista

Antony Matheus dos Santos

centrocampista

Rodrigo Riquelme

centrocampista

Abde Ezzalzouli

centrocampista

Cédric Bakambu

Delantero

Estadísticas

44,1%

BET

DIN

55,9%

BET

BET

0 Goles 3
0 Remates a puerta 5
1 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
2 Asistencias 7
12 Faltas cometidas 7

