Directo | Dinamo de Zagreb - Betis

Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 6 J11/12 · Árbitro: Goga Kikacheishvili
D. Zagreb
18:45h.
0
-
3
Real Betis
Min. 58
Sergi Domínguez (30')
Riquelme (33')
Antony (37')
DIN
BET
Gol! Min 30'
Gol de Sergi Domínguez
Gol! Min 33'
Gol de Riquelme
Gol! Min 37'
Gol de Antony
Tarjeta amarilla Min 31'
Valentín Gómez ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 54'
Nelson Deossa ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Jueves, 11 de diciembre 2025, 18:43
57'
Corner,Real Betis. Corner cometido por Sergi Domínguez.
55'
Nelson Deossa (Real Betis) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
54'
Falta de Nelson Deossa (Real Betis).
54'
Marko Soldo (Dinamo Zagreb) ha recibido una falta en la banda izquierda.
53'
Valentín Gómez (Real Betis) ha recibido una falta en campo contrario.
53'
Falta de Josip Misic (Dinamo Zagreb).
52'
Diego Llorente (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
52'
Falta de Sandro Kulenovic (Dinamo Zagreb).
50'
Corner,Dinamo Zagreb. Corner cometido por Diego Llorente.
50'
Falta de Natan (Real Betis).
50'
Fran Topic (Dinamo Zagreb) ha recibido una falta en campo contrario.
49'
Remate rechazado de Marko Soldo (Dinamo Zagreb) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Cardoso Varela con un centro al área.
Empieza segunda parte Dinamo Zagreb 0, Real Betis 3.
45'
Cambio en Dinamo Zagreb, entra al campo Cardoso Varela sustituyendo a Arbër Hoxha.
45'
Cambio en Dinamo Zagreb, entra al campo Niko Galesic sustituyendo a Noa Mikic.
45'
Cambio en Dinamo Zagreb, entra al campo Sandro Kulenovic sustituyendo a Dion Beljo.
45'+3'
Final primera parte, Dinamo Zagreb 0, Real Betis 3.
45'+1'
Antony (Real Betis) ha recibido una falta en la banda derecha.
45'+1'
Falta de Bruno Goda (Dinamo Zagreb).
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
44'
Nelson Deossa (Real Betis) ha recibido una falta en campo contrario.
44'
Falta de Josip Misic (Dinamo Zagreb).
43'
Mano de Nelson Deossa (Real Betis).
42'
Diego Llorente (Real Betis) ha recibido una falta en la banda derecha.
42'
Falta de Dion Beljo (Dinamo Zagreb).
42'
Remate rechazado de Abde Ezzalzouli (Real Betis) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
39'
Ángel Ortiz (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
39'
Falta de Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb).
38'
¡Gooooool! Dinamo Zagreb 0, Real Betis 3. Antony (Real Betis) remate con la izquierda desde fuera del área.
34'
¡Gooooool! Dinamo Zagreb 0, Real Betis 2. Rodrigo Riquelme (Real Betis) remate con la derecha desde el centro del área.
33'
Fuera de juego, Dinamo Zagreb. Josip Misic intentó un pase en profundidad pero Dion Beljo estaba en posición de fuera de juego.
32'
Valentín Gómez (Real Betis) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
32'
Falta de Valentín Gómez (Real Betis).
32'
Noa Mikic (Dinamo Zagreb) ha recibido una falta en campo contrario.
31'
Gol en propia puerta de Sergi Domínguez, Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb 0, Real Betis 1.
29'
Remate parado. Abde Ezzalzouli (Real Betis) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
28'
Sergi Altimira (Real Betis) ha recibido una falta en campo contrario.
28'
Falta de Dion Beljo (Dinamo Zagreb).
27'
Remate rechazado de Rodrigo Riquelme (Real Betis) remate con la derecha desde fuera del área.
26'
Remate fallado por Diego Llorente (Real Betis) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Rodrigo Riquelme con un centro al área tras un saque de esquina.
25'
Corner,Real Betis. Corner cometido por Bruno Goda.
24'
Corner,Real Betis. Corner cometido por Ivan Filipovic.
24'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Sergi Altimira (Real Betis) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Abde Ezzalzouli.
22'
Falta de Dejan Ljubicic (Dinamo Zagreb).
22'
Rodrigo Riquelme (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
22'
Remate fallado por Josip Misic (Dinamo Zagreb) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Fran Topic tras un contraataque.
21'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Sergi Altimira (Real Betis) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Abde Ezzalzouli.
20'
Remate rechazado de Nelson Deossa (Real Betis) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Antony.
17'
Fuera de juego, Dinamo Zagreb. Noa Mikic intentó un pase en profundidad pero Dion Beljo estaba en posición de fuera de juego.
13'
Falta de Diego Llorente (Real Betis).
13'
Dion Beljo (Dinamo Zagreb) ha recibido una falta en la zona defensiva.
11'
Falta de Marko Soldo (Dinamo Zagreb).
11'
Nelson Deossa (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
9'
Dion Beljo (Dinamo Zagreb) ha recibido una falta en la zona defensiva.
9'
Falta de Diego Llorente (Real Betis).
8'
Fran Topic (Dinamo Zagreb) ha recibido una falta en la zona defensiva.
8'
Falta de Valentín Gómez (Real Betis).
6'
Falta de Marko Soldo (Dinamo Zagreb).
6'
Nelson Deossa (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
4'
Falta de Marko Soldo (Dinamo Zagreb).
4'
Nelson Deossa (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
2'
Falta de Dion Beljo (Dinamo Zagreb).
2'
Álvaro Valles (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Mario Kovacevic
4-3-3
Ivan Filipovic
portero
Niko Galesic
Sustituto
Sergi Domínguez
defensa
Scott McKenna
defensa
Bruno Goda
defensa
Dejan Ljubicic
centrocampista
Josip Misic
centrocampista
Marko Soldo
centrocampista
Fran Topic
Delantero
Sandro Kulenovic
Sustituto
Cardoso Pinto Mandume Varela
Sustituto
Manuel Pellegrini
4-2-3-1
Álvaro Valles
portero
Ángel Ortiz
defensa
Diego Llorente
defensa
Natan Bernardo de Souza
defensa
Valentín Gómez
defensa
Nelson Deossa
centrocampista
Sergi Altimira
centrocampista
Antony Matheus dos Santos
centrocampista
Rodrigo Riquelme
centrocampista
Abde Ezzalzouli
centrocampista
Cédric Bakambu
Delantero
44,1%
DIN
55,9%
BET
|0
|Goles
|3
|0
|Remates a puerta
|5
|1
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|2
|Asistencias
|7
|12
|Faltas cometidas
|7
|
